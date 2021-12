Reclaman que culmine la presentación de pruebas antes de la feria judicial

Declaración

El presidente del Tribunal de Juicio, José María Chemes, anunció que la resolución del juicio por peculado y negociaciones incompatibles que se le sigue al ex gobernador Sergio Urribarri; ex ministros y funcionarios y también, algunos particulares, se conocerá recién el año próximo.Chemes anticipó que la intención del Tribunal de que el juicio se resuelva antes de fin de año había quedado descartada por la dinámica de las audiencias. Fue luego de exigir a las defensas que aprovechen mejor las jornadas, dado que la de este jueves no llegó a las dos horas.En su intervención, el presidente del Tribunal de Juicio reclamó a las partes que culmine la etapa de presentación de pruebas antes de que comience la feria judicial de verano y se suspendan las actividades. Los alegatos de partes y el fallo quedarían para luego del receso.El punto más saliente de la jornada fue la declaración de indagatoria que realizó el imputado Germán Buffa. Sobre él pesa la acusación debido a que una sociedad de la que era propietario, Global Means, habría sido contratada para publicar avisos antes de estar constituida como persona jurídica y registrada en los órganos tributarios, según sostiene la acusación fiscal.Buffa, que después de su alocución sólo permitió preguntas de las defensas, indicó que prestaba servicios publicitarios como monotributista desde mucho tiempo antes de la contratación bajo la lupa.Durante la audiencia de este jueves, prestó declaración indagatoria el acusado Germán Buffa quien negó haber cometido delitos en la contratación de publicidad oficial con la empresa “Global Means”.Y que, en aras de rearmar su negocio, formó Global Means en Buenos Aires para aprovechar la mejor dinámica de constitución que existe en la capital, donde el trámite demora entre 30 y 45 días mientras que en Entre Ríos puede extenderse entre 6 meses y un año, según detalló.Luego de que la Inspección General de Justicia le convalidara la denominación Global Means y mientras inicia su registración, solicitó al área de Información Pública del Gobierno de Entre Ríos que todas las órdenes de publicidad que salían a su nombre pasaran a ser nominadas a favor de Global Means. La empresa ya tenía la preinscripción en el registro de medios de Entre Ríos, consignó.La propuesta para el medio Agrodiario fue presentada bajo la denominación Global Means con las mismas características que utilizaba cuando era monotributista: el espacio publicitario y el costo. Según dijo, luego de que se emitió la orden Información Pública detectó que el valor expresado en la nota no precisaba si incluía o no el 21% de IVA. Por eso presentó, con fecha posterior, una nueva nota aclarando ese punto.“Fue una cadena de errores, pero no un delito”, aseveró, negando que existiera “un acuerdo previo” con el ex ministro de Comunicación, Pedro Báez, con quien dijo no tener vínculo personal. La Fiscalía entiende que Buffa es testaferro del ex funcionario y que la publicidad fue una desviación de fondos públicos.Además, el acusado resaltó que la publicación se hizo en el medio, al que calificó como uno de los más importantes del sector agropecuario, lo que se constató con un ejemplar incluido en la certificación. “Sin eso no se hubiese podido pagar”, señaló.Afirmó que la facturación de la publicidad se hizo en el mes de octubre de 2011 y se cobró recién en mayo del año siguiente.Asimismo, dijo que recibió una comisión “mínima” por haber intermediado entre el Gobierno de Entre Ríos y el diario.Por último, aclaró dos datos. El primero fue la autorización de manejo que le hizo a la mujer de Báez, Sofía Riquelme. A ella, la conoció como socia de una empresa llamada Innovar. Dijo que se la encontró casualmente y que Riquelme le comentó que no tenía posibilidad de movilizarse y que necesitaba hacerlo con urgencia, por lo que surgió de él hacer la autorización en una escribanía. “Si hubiese querido dársela en forma permanente, habría tramitado la tarjeta azul”, reflexionó.El segundo fue la llegada al El Diario de Paraná. Descartó que haya sido por gestión de Báez. Y lo atribuyó a su relación con el empresario Ramiro Nieto, quien había adquirido parte del paquete accionario. El vínculo con el hombre de negocios se remonta a un asesoramiento realizado años antes en Buenos Aires, indicó. Fuente: (Apf Digital)