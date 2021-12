Asamblea y choripaneada en el Copnaf: empleados hicieron un balance de año

Con una choripaneada, trabajadores de Copnaf y delegados de ATE Entre Ríos realizaron una asamblea informativa en la que hicieron un balance del plan de lucha en reclamo de recomposición salarial que encabezaron durante el año.“Culminamos un año que no fue difícil, pero en el que hasta el último día reclamamos por lo que quedó inconcluso, como el no reconocimiento de actas firmadas en 2017 donde se trabajó en un adicional merecen los trabajadores del Copnaf”, comunicó ala prosecretaria administrativa de ATE Entre Ríos, Mariana Luján. “Los compañeros siguen demandando la lucha, pese a la negativa constante en la cuestión salarial”, indicó.Respecto de la asamblea informativa, el delegado de ATE en el Copnaf, Ceferino Benítez, detalló: “Se tratan los temas del año y las proyecciones para el próximo, el que parece que será conflictivo dado que este 2021 no hubo ningún tipo de avance a nivel paritario, y los que hubo fueron impuestos por el gobernador; y si esa seguirá siendo su postura, ATE seguirá peleando por los trabajadores”.El gobierno de la provincia propuso a los gremios de los trabajadores estatales un aumento del siete por ciento con los haberes de diciembre. De esta manera el aumento anual será del 42 por ciento, porcentaje que está por encima de la inflación registrada a octubre, informaron desde el Ejecutivo entrerriano. Además, la inflación de los meses noviembre y diciembre, que todavía no se conoció, serán incorporados al salario de febrero.“El reclamo será hasta el 23 de diciembre, el 24 comienza el receso administrativo. Seguimos de pie para hacer entender al gobernador y a los funcionarios que hay una necesidad instalada delos trabajador en poder tener un mango más en el bolsillo”, sentenció.