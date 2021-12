Cerruti se refirió al Presupuesto 2022, a la inflación y al pase sanitario

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, resaltó esta mañana la importancia de que "el Congreso de la Nación no solo sesione, sino que también sancione el Presupuesto" para el año 2022, y le pidió a los diputados y a las diputadas que "tengan la responsabilidad de darle certezas a la población en un momento en el que la Argentina se encuentra en un proceso de negociación de la deuda externa heredada para llegar a un acuerdo".El proyecto de Presupuesto obtuvo dictamen de mayoría ayer en la Comisión de Presupuesto y será debatido desde este mediodía en la Cámara de Diputados con modificaciones que fueron incorporadas por la solicitud de diversas fuerzas políticas."Necesitamos que se apruebe como primer paso, el siguiente es el Plan Plurianual y el tercero es el acuerdo con el FMI, que también pasará por el Congreso" y por el que "hay una negociación responsable, seria y contundente ", afirmó Cerruti.En la habitual conferencia de prensa semanal que brinda desde la Casa Rosada, la funcionaria señaló que "hoy es un día muy importante porque el Congreso debe debatir una ley que define las certezas que queremos darle a la Nación, a sus ciudadanos y ciudadanas y también al mundo sobre cuál es el camino que está llevando adelante la Argentina".La portavoz dijo entender las pasiones que desata el debate parlamentario, pero advirtió que "en un momento determinado tenemos que ser capaces de sentarnos en las bancas para votar, dar certezas y llevar tranquilidad a un país y a un pueblo que ha pasado dos años de pandemia"."Ahora empezamos a salir, estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico y tenemos que consolidarlo", destacó y subrayó: "La campaña electoral terminó, y deberíamos ser capaces también de terminar con las divisiones"."No se trata de números, sino de caminos, rutas y puentes que los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias, así como de la plata para que cobren los trabajadores estatales, médicos, enfermeras, jubilados y docentes universitarios", profundizó.Dijo que "el Presupuesto muestra lo que pretendemos para el próximo año, que es un crecimiento con justicia social y con igualdad", y añadió: "Tenemos confianza de que el parlamento comience a darnos certezas al Gobierno nacional, a los gobernadores y a los ciudadanos y las ciudadanas de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento".Al ser consultada por el aumento de precios de carnes, indicó que "la formación de precios no tiene que ver solamente con lo que efectivamente valen las cosas en la góndola, sino que es un proceso dentro de una economía marcada por los oligopolios", y al mismo tiempo resaltó el acuerdo logrado para garantizar el acceso a "los cortes más populares"."No se puede combatir la inflación solamente con el control de precios, que está dando muy buenos resultados: la discusión global que seguimos dando con los formadores de precios tiene que ver con las condiciones de producción y de exportación y de qué manera cada uno de esos oligopolios marca su ganancia", detalló.Con respecto al pase sanitario, valoró que "está funcionando muy bien incluso desde antes de que sancionara la resolución y que se publicara en el boletín oficial, porque solamente su mención y la advertencia de que iba existir ha hecho que crezca la cantidad de gente que concurre a aplicarse la segunda dosis de la vacuna"."El pase sanitario no busca restringir nada, sino apoyar la campaña para que se vacunen más", dijo y advirtió que "los casos están creciendo en el mundo y en la Argentina, y por eso tenemos que cuidarnos más".

En este punto, la portavoz de Presidencia precisó que más del 80 por ciento de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis "y muchos están yendo por el refuerzo, y los adolescentes tienen niveles de vacunación muy altos", y sostuvo que el desafío es apuntar a la población de jóvenes que tiene solo una dosis."Con una dosis no estamos cuidados del todo, tenemos que darnos el esquema completo para que sea menor el riesgo de contagio y sobre todo evitar casos de gravedad o muerte", advirtió.Cerruti también se refirió a los diez pilares que presentó anoche el presidente Alberto Fernández durante el acto de balance del primer año de trabajo de Consejo Económico y Social y señaló que serán los ejes de su próximo año de gobierno. "Se están analizando con los diferentes sectores y se van ir transformando durante el próximo año en herramientas, sean proyecto de leyes, debates sociales o nacionales", indicó.Finalmente, informó que el mandatario participará de los homenajes en memoria de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que enviará al Congreso un proyecto de ley para indemnizar a los familiares por la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos.