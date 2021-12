Cruce entre Cavallo y De Mendiguren por el 2001: "Vos tendrías que estar preso"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, protagonizó el miércoles 15 de diciembre un tenso cruce junto a su par en Producción, José Ignacio De Mendiguren, en el marco del cumplimiento de los 20 años desde que ocurrió la crisis del 2001.En su acalorado encuentro en el estudio de Todo Noticias, tanto Cavallo como De Mendiguren decidieron no guardarse nada. Incluso, el exministro de Producción opinó que el también expresidente del BCRA debería "estar preso" por sus acciones.Durante su primer aporte de la noche, Cavallo expuso respecto a cómo se debía de haber manejado la pesificación de la deuda durante el mandato de Eduardo Duhalde. A mitad de discurso, De Mendiguren no resistió la tentación y procedió a cruzarlo."¿No ve los muertos que provocaste? Tenga piedad con lo que hizo a los argentinos", sentenció de manera lapidaria. Acto seguido, procedió a considerar que, a su propio juicio, "a Cavallo lo traiciona el subconsciente" y "no recuerda muy bien lo que pasó".Sin ser lento ni perezoso, el exministro de Economía desacreditó las chicanas en su contra y lo calificó de "mentiroso". Fue entonces que De Mendiguren replicó de manera irónica: "Mingo, estafaste a los ahorristas. Fue un desastre lo que hiciste".Al momento de retomar la palabra, Cavallo aprovechó el tiempo que tenía para explicar sus intenciones: "El plan era pesificar porque, de esa forma, todos los que estaban endeudadas en dólares, como las empresas que representabas iban a licuar sus pasivos".“¿Cavallo, de verdad, usted está hablando en serio o se cree que somos bobos?”, irrumpió el exministro de Producción a continuación. E ironizó una vez más: "Me parece que está con fiebre. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza, perdón que le diga”.En medio de esas palabras, Cavallo disparó: “Vos tenés fiebre, has llevado a Duhalde, Alfonsín y a la dirigencia argentina a cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Vos sos el que buscó actuar en favor de sus amigos".

Continuando con una actitud chicanera, De Mendiguren insistió en que "no te cree nadie, Mingo". "Mejor tendrías que dedicarte a estudiar y no decir tantas estupideces como las que escribiste en ese libro que acabás de publicar", retrucó Domingo.En el final del debate televisivo, fue el exministro de Producción el que tuvo las últimas palabras: "Te comiste un blindaje, un megacanje, le sacó el 13% a los jubilados. Hiciste todo para ajustar y reventar el país. Vos deberías estar preso". Fuente: (Perfil)