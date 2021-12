La salud de Jorge Busti: el exgobernador será sometido a diálisis

Al día de hoy, la salud del ex mandatario empeoró y es grave, según informaron familiares y será sometido a diálisis por inconvenientes en sus riñones.

La quebrantada salud del tres veces ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti (74), se agravó este miércoles tras detectarse una insuficiencia renal que obligará a dializarlo, mientras la circulación sanguínea se sigue realizando a través de una bomba extracorpórea.



Además, no pudo realizarse el operativo de reemplazo de la máquina por su corazón, lo que determina que su estado sea muy grave, indicó ElSol.

Desde distintos sectores políticos y sociales se ruega por el restablecimiento de su salud y el PJ de Concordia pidió hacer cadenas de oración por Jorge Busti, quien se encuentra en la UTI del Instituto Cardiológico Buenos Aires.



El tres veces gobernador de Entre Ríos debió a travesar varías cirugías, después de una intervención inicial en la que se le practicó un cambio de válvula en el corazón. A partir de ese momento su estado de salud se agravó, hasta que el equipo médico que lo atiende logró estabilizarlo. Incluso en los últimos días sus familiares solicitaron dadores de sangre desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde el exmandatario se encuentra internado.