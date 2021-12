UPCN convocó a un paro de actividades para el jueves 23

“Ante el insuficiente aumento salarial dispuesto por el gobierno y por la negativa a otorgar una suma fija de $8000 a los trabajadores y trabajadoras estatales”, UPCN anunció que resolvió convocar a un paro de actividades el día 23 de diciembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, manteniendo la atención de guardias mínimas.



"Es una necesidad imperiosa contar con el dinero en el bolsillo; tiene que haber una respuesta concreta del gobierno al pedido de la suma fija de $8000 a pagar antes de fin de año", manifestó la secretaria gremial, Carina Domínguez, al explicar el sentido de la medida de fuerza. Y Agregó: "Con esa suma fija, podría achicarse la brecha salarial con relación a la inflación en el marco de una situación excepcional, aunque no sea la solución

definitiva".



"Pedimos una suma fija porque sabemos que no impacta de igual manera en sueldos de un millón de pesos que la Provincia paga, que en sueldos de menos de $50.000 que cobran los trabajadores que perciben los pisos salariales y que son la mayoría en la Administración Pública. Los sectores críticos son los que menos ganan", destacó Domínguez.



"Consideramos que decir que estamos recuperando el salario cubriendo los índices de inflación significa ignorar la realidad y tenemos presente que el año pasado, el Estado pagó una suma fija y también un bono. Hasta el momento, el gobierno ha tomado una definición contraria a los intereses de los compañeros y compañeras que han hecho lo mejor en estos dos años de pandemia, manteniendo todos los servicios. La respuesta del gobierno no es acorde a ese esfuerzo. Esperamos que la reconsidere", concluyó la dirigente.