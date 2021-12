Bordet participó de colación de egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud

Estuvo presente en el evento, el gobernador de la provincia.



Bordet destacó la "importancia en estos tiempos, de poder contar con profesionales en Licenciatura en Enfermería y otras áreas de Salud, lo que fortalece nuestro sistema de salud. Estamos trabajando con fuertes inversiones, edilicias, pero también tenemos que contar con el talento humano y a esto, Uader lo proporciona a través de las carreras que tiene en la facultad de Ciencias de la Salud"."Desde siempre he tenido en Uader una referencia universitaria para la provincia. Cuando asumí como Gobernador muchos dirigentes de la oposición decían que Uader era un problema, por el costo que significaba para Entre Ríos; siempre entendí que la educación es una inversión, la educación a través de Uader posibilita que casi 25 mil chicos y chicas puedan estudiar en la universidad pública entrerriana y no tengan que emigrar a otras ciudades, o lo que es peor, que se queden sin estudiar porque no tiene una carrera dentro de nuestra provincia", señaló el Gobernador.Asimismo puntualizó que "en reconocimiento a la labor que realiza Uader, a la Facultad de Ciencias de la Salud, a quiénes hoy van a recibir su diploma de graduados, quería estar acá, esta noche, para dejar este testimonio".Dijo asimismo que hoy "es una muy buena oportunidad para manifestar la promulgación de la ley de enfermería, que fue largamente debatida, una ley que jerarquiza la profesión de enfermeros y enfermeras, que prevé mejoras sustanciales en ámbitos laborales, una ley que tuvo una muy amplia participación de sectores gremiales, pero también de colegios, para poder lograr que Entre Ríos tenga por primera vez esta ley de Enfermería".El Gobernador agregó que "también es en reconocimiento a enfermeros y enfermeras que, en estos tiempos de Covid, en momentos muy difíciles, pusieron todo de sí para que estemos cuidados, para que en los centros asistenciales públicos y privados, tengamos la contención necesaria y esto se manifiesta no solo con palabras de agradecimiento, sino también con hechos, como esta ley o como estar hoy aquí, en esta graduación de Uader"."El hecho de poder tener nuevos hospitales, algunos que están terminándose, como el caso del de Gualeguaychú, como el modular de Santa Elena, como el hospital de fronteras de Concordia, el modular de Colón, o el futuro hospital de Villaguay, también en numerosos centros de salud que estamos abriendo, esto fruto de las inversiones que hemos hecho en tiempo de pandemia, que nos va a quedar fortalecido nuestro sistema sanitario y va a requerir de recursos humanos y ese talento humano está aquí, en los graduados que han tenido una preparación de excelencia en Uader", puso relevancia el mandatario entrerriano., por su parte, aseveró: "Lo que estamos viendo en nuestras generaciones de graduados es que, en su mayoría, son primera generación de en sus familias, de graduados universitarios; se trata de la movilidad ascendente que para nosotros es tan importante. Si no estuviera la universidad pública garantizando los derechos, sería muy distinto y no se podría llevar adelante".A su vea agradeció el acompañamiento de Bordet, que, según puso relevancia "fue nuestro primer coordinador de la sede Concordia, antes de ser ministro, antes de ser gobernador, y que siempre nos ha acompañado. El plan de obras que está llevando adelante este año la universidad, es formidable, es inédito, con dos proyecciones de edificios de más de 6 mil metros cuadrados y otras obras, que son hechos reales y concretos"., indicó que "la pandemia nos ha dejado marcas, algunas tristes, y otras son de aprendizajes"."Uno de esos aprendizajes, y creo que el gobierno de la provincia lo ha tenido en cuenta, es el de fortalecer el sistema de salud. La provincia ha dado muestras claras de este fortalecimiento y nosotros, acompañando desde la formación integral y los recursos humanos", manifestó Sattler.