Política

Se hará este martes, en Paraná

Martes 14 de Diciembre de 2021

Presentarán "Soberanxs", nueva organización política que busca debatir en el FdT

El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto habló del nuevo espacio “Soberanxs”, que conformó junto al ex vicepresidente Boudou y la ex embajadora Castro. Buscan dar debate desde adentro del Frente de Todos, supo Elonce TV.