Bordet: "Haremos cambios en el gabinete, que daremos a conocer en estos días"

El gobernador Gustavo Bordet estuvo en el programa, de, en donde hizo un balance de su gestión y habló de sus expectativas de cara al 2022.Este mes se cumplieron seis años de gobernación en la provincia y sigue estando entre la nómina de los gobernadores con mejor imagen en el país, según las encuestas. “Vamos por la mitad de camino de este segundo mandato. Creo que las encuestas son herramientas importantes, pero más lo que yo percibo en el mano a mano con cada entrerriano en los distintos lugares que visito de la provincia. Viajo y recorro Entre Ríos, me internalizo de los problemas, voy al territorio. Hay respeto, afecto, es un ida y vuelta con la gente”, comentó.Señaló que en la gestión anterior “tuvimos momentos muy complejos. Al momento de asumir teníamos un déficit estructural muy importante y un gobierno nacional que no generó para las provincias la posibilidad de ser autosustentable. Tuvimos que sacar todo lo que era deuda de vencimiento de corto plazo y restructurarlo con la emisión de un bono. Esto nos permitió tener previsibilidad y trazabilidad”.Explicó que actualmente Entre Ríos “está ordenada, con números positivos, trabajamos sobre cuentas sólidas y podemos asumir todos nuestros compromisos”.Sobre la deuda que tenía Entre Ríos, dijo que “reestructuramos esta deuda que era con tenedores privados y lo hicimos sobre una negociación muy dura. Fue tensa, hicimos valer la posición entrerriana para aumentar el plazo y reducir la tasa de interés. Acá no se deja una carga ni herencia a la gestión que viene, está siempre la posibilidad de ir reestructurando la deuda. Hoy Entre Ríos tiene una posición financiera realmente muy buena”.“Tenemos un compromiso. Yo dije muchas veces que ningún trabajador público de la provincia va a ganar menos de lo que surge en la inflación del año del 2021 y a esto lo estamos cumpliendo. Dimos este aumento del 7% para compensar lo que faltaba hasta octubre. La inflación de noviembre se conocerá esta semana y la de diciembre en enero. Ahí vamos a ajustar nuevamente los salarios para que estén al mismo nivel que la inflación”, resaltó.En ese sentido, dijo que “estábamos desfasados en 7 puntos. Por eso decidimos dar este aumento para toda la administración pública, incluido el sector docente. En febrero vamos a estar liquidando lo que surja de la inflación que estaremos conociendo en ese mes”.Sobre la posibilidad de otorgar un bono remarcó: “nunca trabajamos con bonos o sumas fijas, siempre lo hacemos porcentual. En este 7% está incluido el sector activo y el sector pasivo. Uno entiende que es mucho más digno tener asegurado un aumento porcentual que va a cobrar todos los meses con los aportes jubilatorios para todo el personal de la administración pública que dar un bono por única vez y quedar bien para las Fiestas”.“La Ley de Paritarias dice que los aumentos son en blanco y porcentuales. Eso ha sido una constante en nuestra gestión”, agregó.El gobernador dijo que “cambiamos al titular de ENERSA, también la titularidad de Sidecreer. Estamos por hacer otros cambios que se darán a conocer en estos días”.“Todo tiene que ver con corregir cuestiones de gestión para poder optimizarlas. Ese es el sentido de los cambios. Si alguien se quiere ir puede hacerlo, no voy a retener a nadie que no quiera trabajar. Siempre lo que les pido a todos mis funcionarios es la honestidad intelectual para trabajar todos los días, comprometerse con la gestión, estamos permanentemente monitoreando eso”, resaltó.“Los cambios se hace para optimizar la gestión, no para castigar a nadie. Tengo un gran equipo. He tenido funcionarios que me han dado muchas satisfacciones. Tenemos desafíos que cumplir en todas las áreas.El gobernador Gustavo Bordet expresó que “la negociación que está llevando a cabo el gobierno nacional con el FMI tiene que ser sobre la base del crecimiento y no sobre la base del ajuste fiscal como históricamente se hizo. Es una responsabilidad compartida. El FMI dio de manera irresponsable un crédito a muy corto plazo al gobierno de Macri y esto generó un endeudamiento. Esto le toca resolverlo al presidente, a los gobernadores. Nadie quiere que el país quede en default”.“Esto debe hacerse en el marco del crecimiento y que permita ahora y a las administraciones que vienen en el futuro tener un mismo desahogo en cuanto a la amortización de la deuda”, dijo.Bordet sostuvo que la situación económica de la provincia es muy buena y destacó la continuidad de obras con fondos provinciales.“Este fue el año que más se invirtió en obra pública en la provincia. Entre Ríos es la tercera provincia de Argentina en inversión propia con fondos para rutas y caminos. Está primero Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos”, remarcó.Comentó que “ahora en Paraná estamos adjudicando la obra de desagüe de La Santiagueña, también Avenida Zanni. Tenemos convenios con todos los municipios”.Resaltó la creación de “un programa de vivienda provincial con fondos provinciales. Está funcionando perfectamente y se sigue retroalimentando con la devolución de cuotas. Esto se da en las ciudades grandes, en las comunas y juntas de gobierno”.En noviembre, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2022, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue aprobada con los votos de los legisladores oficialistas, mientras que la oposición se abstuvo, no dio el debate y pidió incorporar "aspectos técnicos" por escrito.Al respecto, el gobernador dijo que “me llamó la atención porque la oposición siempre aprobaba el Presupuesto y en particular después hacían las objeciones que tenían que hacer. No se entiende por qué, probablemente por las diferencias que tengan en su alianza”.“Lo importante es que tenemos un Presupuesto y el miércoles se estaría aprobando en la Cámara de Senadores. Vamos a tener previsibilidad. Es un muy buen Presupuesto, el primero en más de 20 años que no pide autorización para endeudarnos para gastos corrientes, es decir, para cubrir sueldos. El único endeudamiento que hay es para obras BID, para obras de inversión pública, pero no para gastos corrientes”, dijo.Señaló que “es un Presupuesto que duplica la inversión en obras públicas para el año que viene. La verdad no se entiende por qué no lo aprobaron. Se mezcla el tema electoral y las elecciones ya pasaron. Acá hay que gobernar para todos los entrerrianos sin ningún tipo de diferenciación. Cuando hablo con intendentes de la oposición el entendimiento es pleno porque nos interesa la gestión”.El gobernador señaló que ya conversó con los diputados que fueron electos para representar a la provincia en la legislatura nacional.Asimismo, confirmó que “tenemos prevista una reunión con los 12 legisladores de Entre Ríos para hablar y debatir sobre los temas que nos interesan para la provincia. Tenemos que plantear qué es lo que necesitamos como gestión en la provincia y necesitamos el acompañamiento de todos. Los temas son comunes. Las elecciones pasan y hay que solucionar los problemas entre todos”.“Estamos trabajando con muchas propuestas, muchas tienen que ver con calidad institucional, otras con desarrollo de la provincia. Estamos preparando una serie de medidas que anunciaremos el 15 de febrero”, dijo sobre los próximos meses.Remarcó que “el 2022 será un año de mucha gestión. Se pondrá todo el esfuerzo en la gestión y trabajar firmemente en todo lo que nos hemos comprometido. Lo que no hagamos ahora después no vamos a tener tiempo de hacerlo”.“Queremos fijar políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno y tengan continuidad en el futuro”, agregó.“Apoyamos al gobierno nacional y el gobierno nacional apoya a las provincias. Es recíproco. Hay una relación que yo sinceramente no tuve antes, por ejemplo, en diciembre hemos firmado un crédito de cinco mil millones de pesos, con el gobierno nacional, a una tasa bajísima, con período de gracia, que nos va a permitir hacer dos obras muy importantes, uno es el gasoducto entrerriano, que va a unir los dos gasoductos, el de la ruta 14 y el de la 127; va a repotenciar en gas a todo el norte entrerriano, permitirá radicaciones de empresas, pymes que hoy no pueden tener parques industriales, como el caso de Chajarí que es una ciudad de la oposición y que nosotros jamás hemos discriminado, con esta obra de gas se va a poder beneficiar y va a poder tener un parque industrial. La otra obra es la ruta 32, que estaremos llamando a licitación antes de fin de año”, explicó el gobernador.A su vez dijo: “Nosotros no hacemos promesas de campaña, como han dicho, son anuncios que después los realizamos, los concretamos”.Las políticas que lleva adelante el Presidente, manifestó Bordet, “tienen un criterio federal muy importante y cuando nos reunimos los gobernadores de todos los signos políticos con el Presidente, hablamos de gestión, de los problemas que son comunes en las provincias, y también en la Nación”.“Allá por el año 2018 presenté un proyecto de reforma política que no fue atendido, tanto por la oposición como por algún sector del oficialismo; primero propiciábamos la paridad de género, también propiciábamos la participación de las minorías con un 15 % y tampoco fue tratado. En ese momento, desde un sector del oficialismo, como la oposición, fue que las minorías tiene que estar reguladas no por ley, sino por Carta Orgánica. Basándome en eso es que propongo una reforma de la Carta Orgánica, podemos tener un piso de entre el 12 y el 17%, o una media del 15 %, para integrar las minorías”, puso relevancia, Bordet.El Gobernador puso relevancia en que “tenemos dirigentes muy valiosos, y lo peor que podemos hacer es circunscribir y no dejar que no participen en un proceso interno. Yo voy a participar en el proceso interno porque siempre lo hice, nunca me quedé al margen y nunca estuve afuera; me ha tocado ganar y me tocado perder en elecciones internas”.¿Qué perfil le gustaría como candidato a próximo gobernador?, se le preguntó a Bordet. En este sentido respondió. “Faltan dos años, pero el perfil es que sea alguien que pueda darle continuidad a lo que estamos haciendo. Yo trabajo para dejar políticas públicas, es decir que trasciendan la gestión, algo que no se refunda, sino que haya una continuidad. Y en ese camino, creo que hay varios dirigentes valiosos en la provincia, que puedan darle una continuidad a ello”.Enseguida agregó: “Hay un año 2022 que viene y hay que gestionar muchísimo, porque hay una sociedad entrerriana que está saliendo de la pandemia, que en esta pospandemia nos está pidiendo compromiso, trabajo, empatía, que nos pongamos de acuerdo. Yo lamento que no se haya aprobado el Presupuesto como otros años, porque la gente está esperando eso, la sociedad está esperando que nos pongamos de acuerdo en las cosas importantes para la provincia”.“Hay que corregir algunas asimetrías, hay cosas que son muy injustas, muy desparejas. Yo doy mi opinión pero también pido la opinión a los dirigentes de la oposición, porque yo en este tiempo, nunca vi un proyecto para modificar algo que sea injusto o que esté mal en la Caja de Jubilaciones” destacó Bordet.“Yo, por ejemplo, al que gana más de 200 mil pesos, no puede aportar lo mismo que el que gana un salario mínimo; no es equitativo. Quién gana más, tiene que aportar más a la Caja. El aporte es de 16 % para todos, pero desde mayor nivel remunerativo tiene que haber un aporte mayor para reducir el déficit de la Caja”, expresó.Y en la misma línea ejemplificó: “Cuando alguien ingresa a la Justicia, cuando alguien es nombrado juez, por ejemplo a los 50 años, la antigüedad se le computa desde el momento en que se recibe como abogado, no cuando entra a trabajar en el Estado. Eso no se puede sostener, porque esa persona se va a jubilar en 12 años, solamente con 12 años de aporte a la Caja. A esas cosas hay que corregirlas, y hay que modificar leyes”.