Denuncian a Frigerio por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias

La denuncia

La Oficina Aticorrupción denunció este lunes al ex ministro del Interior y actual diputado por los presuntos delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohecho". En la denuncia también aparece la constructora de Nicolás Caputo.La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este lunes al ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, por los presuntos delitos de “ negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohecho” por una serie de operaciones inmobiliarias en las que aparece como inversor y firmante de la venta de terrenos fiscales para un emprendimiento a cargo de la constructora de Nicolás Caputo, un estrecho amigo y colaborador del ex presidente Mauricio Macri.Según la denuncia, Frigerio había comprado un departamento desde pozo que estaba a cargo de la empresa Koolhaas, cuyos responsables son –según la denuncia- Ariel Naistat y Gustavo Esses.Antes de la escrituración, la empresa accedió a la compra de unos terrenos fiscales que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, cuyo traspaso fue firmado por el propio Frigerio.Esos terrenos están ubicados en el barrio porteño de Belgrano, asignado a un proyecto inmobiliario de departamentos de lujo para compradores de alto poder adquisitivo.El desarrollo del proyecto fue asignado a la constructora de Caputo y, según explica la denuncia, un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas el entonces ministro Frigerio suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.“Queda claro que el 23/06/17 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat”, sostiene la denuncia.“Pero además, pocos días después de suscribir la adjudicación del inmueble referido, específicamente durante el mes de julio de 2017, invirtió $3.298.000 en la adjudicataria Koolhaas S.A.”, añade el texto.La denuncia, que recayó en el juzgado federal número 11 –a cargo del juez Julián Ercolini- con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, sostiene que "no puede soslayarse que las inversiones de Rogelio Frigerio con las empresas de Gustavo Esses y Ariel Naistat venían llevándose a cabo sin solución de continuidad al menos desde el año 2014, y que en función de la primera inversión concretada, Frigerio adquirió un departamento con cochera en el edificio Mirabilia Belgrano”.“En consecuencia, resulta casi obvio que mediante la segunda inversión en la firma Koolhaas S.A. concretada en julio de 2017, Rogelio Frigerio adquirirá el dominio de al menos un inmueble en el edificio Mirabilia 851, cuando culmine su construcción”, añade el texto.“El dictado por parte de Rogelio Frigerio de la Decisión Administrativa que adjudicó el inmueble de la calle Fitz Roy 851 a la firma Koolhaas S.A., no puede considerarse de modo aislado a las inversiones de que el ex Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda viene concretando en las empresas de Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, que vienen encadenándose sin pausa al menos desde 2014”, resumió.

