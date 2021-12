El Túnel Subfluvial cumple 52 años: celebración, recuerdo e inauguración de obra

Este 13 de diciembre se cumple el 52º aniversario del enlace vial e ícono de los entrerrianos y santafesinos. El modernizado Túnel Subfluvial resulta clave para la integración y el crecimiento productivo de esta vasta zona del país.

Cada 13 de diciembre se conmemora un año más de la ininterrumpida labor de integración. Sin lugar a dudas, esta magnífica obra de ingeniería es emblema del carácter federal de la hermandad y de la idiosincrasia de entrerrianos y santafesinos.El viaducto, único en su tipo en América Latina, fue inaugurado en 1969. La conmemoración de su aniversario invita a abordar cuestiones referentes a su historia, actualidad y proyección a futuro.En el marco de este 52º aniversario, este lunes se lleva adelante la inauguración de las obras de ampliación del Complejo Social Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”., mostró asu alegría ya que “en coincidencia con el aniversario Nº 52 del túnel subfluvial, estamos inaugurando un centro de interpretación que es muy didáctico, muy significativo respecto de lo que constituyó aquella obra en el tiempo, hasta llegar a nuestros días. También estamos inaugurando este complejo que supo albergar durante muchos años, a deportistas, estudiantes, a jubilados; hoy lo hemos refuncionalizado, se ha modernizado con paneles solares, con sanitarios, con el comedor, con dos módulos de 30 camas cada uno, con todas las condiciones para que puedan venir visitantes y podamos albergarlos con comodidad”.De la misma manera puso relevancia en que este lunes desarrollaron “una jornada fructífera, con el Gobernador Perotti, junto al canciller Santiago Cafiero, para poder avanzar en nuestros mercados externos, aumentar la oferta exportable de nuestras provincias, y ahora con esta inauguración que propende afianzar las relaciones entre las dos provincias”.Por su parte,, expresó a Elonce TV que esta obra “es de alta significancia para nuestra provincia y para la provincia hermana de Entre Ríos, para el federalismo argentino, es un homenaje permanente para aquellos dos gobernadores que tomaron una decisión estratégica por el contenido de unir dos provincias, pero sin duda una obra que permitió unir regiones del país de manera diferente y también enfrentar con creatividad y decisión los ‘no’ de aquella época, los ‘no’ por las hipótesis de conflicto con Brasil, que todos los ríos tenían que ser defensas naturales, eso fue demorando en mucho tiempo la integración, no tener puentes, no desarrollarlos. La creatividad permitió utilizar el lecho del río. Aquellos fue un desafío para unir, para el bienestar de nuestra gente, posibilitar un desarrollo que les de a las familias santafesinas y entrerrianas, un futuro distinto”.. Como las de Mario Almada que, muy emocionado contó que fue trabajador en las obras del Túnel. Exhibió una foto y dijo que en ese entonces tenía 26 años, “estaba en todos lados trabajando, una de esas labores fue en el hormigón bajo agua”. Por su parte, Luis Villanueva, afirmó con mucho orgullo: “Me desempeñé en el almacén central, entregaba material, trabajé con mi hermano”. “Trabajé diez años, en la construcción del Túnel. Estoy muy emocionado”, dijo por su parte, Antonio Villanueva.Otro de los protagonistas de esta historia que trasciende fronteras, Héctor Hugo, mencionó a: “Siempre estuve en la parte eléctrica, estaba encargado de la usina, en la isla de la zona de Santa Fe. Entré a trabajar en el ’61. Previamente trabajaba de motorista en los barcos remolcadores, y hubo una resolución que suspendió a todo el personal, pero el jefe nos llamó y nos anunció que se iba a suspender todo, pero que iba a venir una draga italiana. ‘Dicen que van a hacer un túnel, van a necesitar personal. Si quieren pueden ir’, nos dijo. Nos metimos en una lancha, éramos 14 muchachos, y entramos a trabajar con Vianini, la empresa que hizo el dragado, con ellos estuve cinco años. Luego entré con la empresa constructora encargada de la usina que estaba en la isla, otros cinco años y posteriormente, hasta que me jubilé estuve en la parte eléctrica”.Se inauguraron las obras de refuncionalización y ampliación del Complejo Social, ubicado sobre el extremo Paraná del ente interprovincial y frente al río. La ceremonia oficial contó con la presencia de los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Gustavo Bordet y Omar Perotti, respectivamente.Detalles de la refuncionalización del Túnel.Este renovado complejo cuenta, en esta primera etapa desarrollada, con una capacidad de alojamiento de 60 plazas, edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, salón comedor y aéreas recreativas.Vale remarcar que en su sala de proyecciones, se exhibió el video institucional que permite conocer las características del Túnel Subfluvial, su historia y los detalles del proceso constructivo, y que forma parte de una de las etapas de las visitas guiadas que se realizan desde el ente.En este marco de inauguraciones y celebraciones, ambos gobernadores abrieron las puertas del Centro de Interpretación: El mismo se encuentra en los límites del predio, y consiste en un gran esqueleto de hormigón que continúa la obra de Mario Roberto Álvarez – prestigioso arquitecto argentino que diseñó los edificios gemelos que se encuentran en ambas cabeceras del viaducto – donde se podrán visualizar las imágenes que fueron tomadas hace mas de 50 años, durante la construcción del enlace, así como también las maquetas representativas que dan cuenta de la importancia que reviste el Túnel Subfluvial en su condición de obra de ingeniería.Es así como a través de esta inauguración, el enlace fluvial, vuelve a albergar a delegaciones, contingentes y grupos, quienes lleguen a la ciudad de Paraná para alojarse, en un lugar totalmente renovado y ambientado, tanto en lo tecnológico como así también en su funcionamiento sustentable (a través de energías renovables).El predio del Túnel Subfluvial alberga edificios que sirvieron como obrador, edificios de servicios generales y oficinas administrativas durante la construcción del mismo. La gestión del ente se propuso modernizar y poner en valor los edificios existentes, actualmente en uso, incorporando nuevos dormitorios colectivos en función de ampliar las opciones que se brindan a la propuesta de turismo social.Es así como al proyecto del antiguo comedor de empleados y el edificio principal administrativo, se incorporan 5 “Dormis” (en esta etapa se construyen dos) con espacio para 28 personas, que constan de aire acondicionado central (frío/calor), un dormitorio para dos personas docentes/acompañantes del grupo, también con aire acondicionado y su respectivo baño.En cuanto a los "dormis", los mismos cuentan además con un grupo sanitario dividido en dos sectores, uno de siete box de duchas y otro con nueve box con inodoros, incluido uno para discapacitados, todos con servicios de agua caliente a partir de calefones solares.A su vez, en esta etapa el comedor (de los exempleados del Túnel), se moderniza y se lo dota de nuevos equipamientos y servicios, para 150 comensales. A éste se le han agregado baños públicos, y para discapacitados, cambiador y baño para empleados de la cocina, asador, ampliación de cocina con nuevo equipamiento y un sector de expansión al exterior.También se contempló en esta etapa, la refuncionalización del edificio administrativo, que tiene como propósito incorporar el archivo general y patrimonial del Túnel, con espacios técnicamente adaptados para este cometido para restauración y cuarentena de documentos, oficina de archivo, administración, cocina, y una sala de usos polivalentes, principalmente de reuniones y conferencias. Al igual que en el antiguo edificio, se mantiene la Enfermería con equipamiento modernizado, para atención del personal.Por último, vale destacar que la obra se completa con una propuesta general de espacios abiertos, paisajismo, circulaciones peatonales dentro del terreno, lugares de encuentro y la modificación de la circulación vehicular que se realiza por fuera del terreno.