El presidente del CGE confirmó la fecha de inicio de clases del 2022

Vacunación en menores

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller dialogó con Elonce TV sobre el balance de fin de año, la vacunación en las escuelas e hizo mención a un posible cambio en el gabinete.“Para realizar el balance, no podemos dejar de ver lo que ocurrió durante el 2020 y el 2021 con la pandemia y como afectó al sistema educativo. Fue una situación en la cual muchos estudiantes tuvieron una desvinculación con respecto a su trayectoria escolar. Sin embargo, con la decisión del Gobernador de volver rápidamente a la presencialidad, eso se pudo ir revirtiendo y lo vemos como algo positivo”, expresó ael funcionario.Müller señaló que el primer desafió es “terminar de revincular a 8.000 estudiantes que, según los datos que tenemos, no están concurriendo a la escuela. Además, queremos retomar los objetivos que nos propusimos en 2019, que no fueron suspendidos por la pandemia, sino que estuvieron modificados en términos y condiciones”.El presidente del Consejo General de Educación confirmó que el comienzo del ciclo lectivo 2022 será “el 2 de marzo. El calendario completo se dará a conocer esta semana y va a cumplir lo que se acordó en el Consejo Federal de Educación que es tener 190 días de calases”.Al respecto, Müller indicó que trabajan de manera ordenada y articulada con el Ministerio de Salud. “Apostamos a seguir intensificando la vacunación no solo en docentes, sino en niños para regarantizar la salud sanitaria en las escuelas”.“Esperamos volver paulatinamente a las instituciones con menores restricciones en la medida que vayamos superando este momento ingrato”, indicó.El presidente del Consejo General de Educación mencionó que “hace un año y medio que venimos trabajando en las condiciones edilicias de las escuelas de la provincia. La inversión recuperó niveles históricos en reparaciones menores y obras nuevas”.En ese sentido, agregó que “en los próximos días lanzaremos un fondo de 44 millones de pesos que llegará a muchas escuelas y se suma las inversiones del FORES para reparaciones menores. Creemos que hay un acompañamiento del Estado en las escuelas, para garantizar la realidad sanitaria de nuestros estudiantes”.Al finalizar, fue consultado sobre el cambio de gabinete que podría realizar el Gobernador: “somos funcionarios que estamos a disposición de Bordet y de lo que considere más pertinente. Nuestra voluntad es seguir acompañando y cumplir nuestra meta que es poner a la educación como una prioridad social”.