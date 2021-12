Rogel acompañó a Valdez en la reasunción como gobernador en Corrientes

Fabián Rogel fue uno de los invitados al acto de asunción del reelecto gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdez, con quien compartió bloque cuando ambos fueron diputados de la Nación.



Rogel estuvo junto a la diputada provincial Sara Foletto en lo que significó un 10 de diciembre festivo para el radicalismo y para Corrientes.



“Esperamos que en 2023 también Entre Ríos tenga un gobernador que vuelva a vestir los colores de una entrerreanía de Cambiemos”, escribió Rogel en sus redes sociales.



“Entre otros amigos, estuvimos con el presidente del bloque de senadores nacionales Luis Naidenoff, y con el ex presidente del bloque de senadores nacionales, ex presidente del comité nacional y ex gobernador de Chaco, Ángel Rozas. También recibimos el saludo del ex gobernador radical de Corrientes Gustavo Colombi, y del ex gobernador de esa provincia José Antonio Romero Pocho Feris”, detalló el dirigente radical de Paraná.



Gustavo Valdés, asumió ayer por su segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo provincial correntino, con un mensaje a los ciudadanos, en el que aseguró que “hay un futuro mejor” y hay que ir hacia él “con inteligencia”.



El mandatario asumió junto a su vicegobernador Pedro Braillard Poccard, tras haberse impuesto el pasado 29 de agosto en las elecciones provinciales con el récord del 76,9 por ciento de los votos.



Valdés, además, resaltó: “Queremos vivir en un país genuinamente federal, y que los ciudadanos del Norte podamos acceder -de igual forma que el resto de los argentinos- a los beneficios de la modernidad. Sobre esa base estamos dispuestos a tender la mano y avanzar”.



Corrientes fue intervenida en 2001, cumple así el sexto período consecutivo en el que asume un gobernador elegido por el voto ciudadano, todos gobiernos de dirigentes de origen radical con alianzas provinciales.