Bordet destacó “la inversión en obras públicas para generar empleo y desarrollo”

"Cuando uno hace una inversión pública, además de satisfacer necesidades genera por otro lado puestos de trabajo", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en Liebig, donde participó de la apertura de sobres por la construcción de 50 nuevas viviendas. En la oportunidad, también entregó aportes del gobierno provincial por más de 8.800.000 pesos para el departamento Colón.El gobernador Gustavo Bordet estuvo en Pueblo Liebig, donde participó de la apertura de las ofertas correspondientes a la obra Pueblo Liebig 50 viviendas en el marco del programa Casa Propia Construir Futuro que cuenta con un presupuesto oficial de 116.343.795 pesos. Se realizarán dos grupos habitacionales de 21 y 29 viviendas cada uno, contando con un plazo de obra de 10 meses.Allí, el mandatario destacó que en el territorio de la provincia "venimos generando distintas obras públicas, viviendas, escuelas, caminos, rutas, hospitales, esto habla de que cuando uno hace una inversión pública, además de satisfacer necesidades genera por otro lado, puestos de trabajo, hay empleados y obreros de la construcción que tienen la posibilidad de llevar sustento a sus familias"."Se trata de articular en conjunto, entre municipios, provincia y también con el apoyo del gobierno nacional que hace posible con financiamiento de estas viviendas por ejemplo y de otras obras muy importantes para la provincia", aseguró.En ese sentido, afirmó que en el trabajo "desde el conjunto, con un apoyo muy importante y una visión federal que tiene el presidente Alberto Fernández con todas las provincias, y especialmente con Entre Ríos, podemos seguir desarrollando un ambicioso plan de obras públicas".En Liebig, el gobernador destacó la posibilidad de "llegar a este momento para el cual se trabajó mucho", al referirse a las 50 viviendas que se ejecutarán en esa localidad y valoró que "esto es el reflejo de años de trabajo para poder lograr los terrenos, después conseguir financiamiento para las viviendas y hoy llegar con la licitación de estas 50 viviendas que representan casi 300 millones de pesos que van a ser volcados en la ciudad, van a generar mano de obra".En ese sentido, remarcó que el hecho, "habla también del trabajo que venimos desarrollando en materia de obra pública".Mencionó además que "hoy hemos entregado el proyecto para el llamado a licitación de la escuela Emilio Gouchón en Colón por más de 109 millones de pesos, es una escuela nueva. Lo teníamos en carpeta y después del 17 de enero se van a esta abriendo los sobres".El gobernador destacó la importancia de tomar contacto con el territorio: "Hoy cuando veníamos con el intendente Julio Pintos y veíamos, uno adquiere la importancia de estar en territorio al ver donde van a estar las viviendas y van en la misma trama que ya estaban construidas otras viviendas", indicó."Esto mejora el trazado urbano de la ciudad y también la posibilidad para que 50 familias puedan tener el derecho a una casa propia, que es algo que está en nuestra Constitución y que tenemos que hacerlo cumplir", afirmó.Seguidamente, dijo "que para el año que viene de todo lo que se ha licitado como estamos haciendo ahora, vamos a estar en construcción con más de 2.000 viviendas". En ese marco, recordó el dialogó que mantuvo en Villaguay con el secretario General de la Uocra, quien "me decía que por cada vivienda hay un empleo y medio. Con lo cual el año que viene, además de estar construyendo 2.000 viviendas va haber más de 3.000 trabajadores que van a estar aplicados a la construcción de estas viviendas", indicó."Este es el objetivo, en definitiva, de la obra pública, satisfacer demandas que tiene la población como en viviendas, como en mejorar la traza de pavimentación de las ciudades", señaló y mencionó: "Como el caso de Colón con la segunda etapa de boulevard Ferrari, ya preparamos también la tercera. O el caso de Pronunciamiento, habíamos estado hace menos de un mes y, también, nos habíamos puesto de acuerdo en esta firma de convenio y que también lo hacemos con todos los municipios y esto genera empleo, genera desarrollo. No es solamente satisfacer la demanda que los vecinos que natural y lógicamente tienen, sino también tener un efecto re dinamizador del trabajo y del empleo", aseguró.Comentó que también visitó Liebig con la expectativa de ver cómo iba a estar la temporada turística: "Recorrimos recién con el intendente Julio (Pintos), varios lugares que son de alojamiento turístico y todo hace pensar que vamos tener una gran temporada", señaló."Uno ve que lo que pasa acá en Liebig se replica en todo el territorio de la provincia, después de mucho tiempo de pandemia, de no poder tener el sector de turismo trabajando activamente, hoy tenemos la posibilidad de afrontar una muy buena temporada de turismo", afirmó.Tras ello, agregó: "Colón es un departamento turístico por excelencia. Históricamente lo ha sido y además, es uno de los departamentos que más camas de hotel tiene en proporción de números de habitantes", comentó."Está en nuestro compromiso, también, trabajar permanentemente por que recuperemos esta actividad de turismo y, además, porque nos lo merecemos todos los entrerrianos y entrerrianas de tener la posibilidad de volver a reencontrarnos después de tanto tiempo con la familia, y estar aunque sea un fin de semana disfrutando de la naturaleza, de las playas, de todo lo que tiene Entre Ríos para ofrecer", expresó.Seguidamente dio cuenta sobre el dialogo mantenido con el intendente de la localidad, sobre distintas acciones que estamos llevando adelante aquí en Liebig, al tiempo que resaltó las características de la localidad: "Esta es una ciudad que se creó y creció al amparo de lo que fue la fábrica de Liebig, o fabrica Colón. Tiene estos edificios históricos. Pocas ciudades en el país y en el mundo tienen el patrimonio arquitectónico, cultural que Liebig tiene."En ese orden apuntó que "estamos trabajando con Cafesg, el proyecto para poder llevar adelante la declaración de Patrimonio Universal por la Unesco y poder generar desde aquí un polo de desarrollo turístico".En otro orden, el mandatario recordó que en su gestión anterior se había comprometido con el intendente a que Liebig tenía que ser municipio. "Primero porque tenía todas las condiciones para hacerlo; y segundo porque para lograr todo el desarrollo que queríamos hacer, no es lo mismo hacerlo desde una Junta de Gobierno donde no tiene autonomía, que sí hacerlo desde un municipio que tiene autonomía y que recibe fondos coparticipables", sostuvo al tiempo que trasmitió a los intendentes presentes, "nuestro compromiso de trabajo y nuestro apoyo permanente"."Si nos ponemos todos en este tiempo que nos queda, en esta salida de pandemia, en este año que se viene por delante, a aunar esfuerzos y tirar para el mismo lado, sin duda vamos a cumplir los objetivos que son ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de los vecinos", afirmó.Cabe señalar que durante la ceremonia, se hizo mención a la intención de declarar a Pueblo Leibig como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En ese marco, desde Cafesg se han articulado distintas acciones con diferentes estamentos provinciales y nacionales tanto de Argentina como de Uruguay para que esta declaración se pueda concretar.Respecto de los aportes otorgados a clubes, explicó que "tenemos un programa provincial donde a través de una Ley, los excedentes de los juegos de azar de la provincia se tienen que distribuir en los clubes, a ahora volvió el aporte que estaba suspendido en el gobierno anterior, de los fondos nacionales para los clubes"."Entre los dos el aporte es mucho más significativo y hoy hemos podido ver que a la mayoría de los clubes del departamento Colón se les ha otorgado ayuda que sirven para mejorar instalaciones, equipamiento", informó el mandatario para luego agregar: "Yo reconozco mucho la tarea que hace los clubes porque donde hay un club hay chicos que están contenidos". "Con el deporte formamos buenas personas", completó.El primer mandatario entrerriano y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, fueron recibidos por intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos. Allí también estuvieron los intendentes de Colón, Luis Walser; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval, y de San José, Gustavo Bastian; el secretario de Deportes, José Gómez; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; el diputado provincial Mariano Rebord, y el senador provincial Mauricio Santa Cruz.Las viviendas tienen una superficie de 63 m2 y están compuestas de dos dormitorios y la posibilidad de ampliación de otra habitación, comedor- cocina, y baño. Además tienen un espacio para cochera y huerta, y contarán con un termotanque solar de 180 litros con resistencia eléctrica.Por su parte, el intendente local destacó la presencia del gobernador, y "los años que venimos trabajando en distintos aspectos y proyectando nuestra comunidad"."Esto hace que ese trabajo conjunto que hemos hecho, junto con el senador del departamento Colón también, esta es una forma articulada y que tenemos nosotros de hacer todo este trabajo, ir para adelante y hace al crecimiento de nuestro pueblo", acotó.Asimismo, resaltó que el gobernador "nunca nos ha dicho que no a nada y él sabe la realidad de Liebig". Puso de manifiesto su alegría, porque "tenemos el acompañamiento, el respaldo, el gobernador de la provincia articulado con el gobierno nacional, podemos realizar y concretar todos estos sueños que para nosotros son muy importantes", agregó.Por último, valoró la labor del "equipo de trabajo del municipio que siempre está poniendo todo a punto y con una mirada muy positiva".En la ocasión se entregaron aportes por más de 8.800.000 pesos tanto para instituciones de Pueblo Liebig, como de San José y la ciudad de Colón. Entre ellos recibieron los hogares de ancianos La Inmaculada y la Asociación Virgen del Rosario El Brillante, de San José, para mejorar la calida de vida de las personas mayores, y la municipalidad de esa localidad para fortalecer el funcionamiento del área de Mujeres, Género y Diversidad, y para brindar capacitaciones.Además, recibió el municipio de San José un aporte destinado al financiamiento de un autoclave y herramientas para el dictado de las capacitaciones de indumentaria deportiva y diseño, construcción de muebles infantiles. También recibió un aporte María Cristina Telechea, del Programa Mejor es Hacer para el Programa Cuidando Nuestro Pueblo.Por otro lado, en el marco de distintos programas vinculados al deporte, se entregaron aportes para los siguientes clubes: Club Liebig, Club Unidos de Liebig, Club Pescadores Fábrica, Club Social y Deportivo Santa Rosa, Club Social y Deportivo San José, Club Tiro Argentino San José, Club Defensores Colonia Nueva, Club Social y Deportivo El Espinillo, Club Deportivo Barú, Club Atlético Sauce, Club Ñapinda, Cicle Club Colón, Colón Rugby Club y Club Atlético Villa Elisa.Por último, se entregó el decreto a través del cual se autoriza el llamado a licitación para la ejecución de la obra de ampliación y reparación de la escuela N°82 Emilio Gouchón de Cocló, que cuenta con un presupuesto oficial de más de 109 millones de pesos.Además, se firmó un convenio para la pavimentación del Bulevar Ferrari de Colón, segunda etapa por más de 34 millones de pesos. El gobierno provincial aportará el 70 por ciento de este monto y el resto la Municipalidad.Por último, se firmó un convenio para pavimentación de hormigón de Pronunciamiento: primera etapa. Será por un monto total de 54.430.141,47 de pesos. En esta oportunidad, el gobierno provincial hará un aporte 30.066.318,59 pesos.