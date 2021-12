Lula y Pepe Mujica en la CGT: "Juntos somos fuertes y separados, frágiles"

El uruguayo sostuvo que "hay que apropiarse de los nuevos recursos, que son los conocimientos de la inteligencia del futuro".



Los expresidentes de Brasil, Inácio Lula Da Silva, y de Uruguay, José Pepe Mujica, compartieron este sábado un encuentro con dirigentes gremiales de la CGT en la sede porteña de la calle Azopardo, donde se convocó a la unidad de los países y hubo críticas a las gestiones de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri.



"No tengo palabras para agradecer tanto cariño. Quería agradecerles el gesto de ustedes y su compromiso cuando pelearon por mi detención injusta", les dijo Lula a los presentes en el inicio del encuentro, que concluyó con una promesa: "Si vuelvo a la presidencia de Brasil va a aumentar nuestra relación con la Argentina".



El encuentro cerró con la Marcha Peronista, que fue festejada por los expresidentes de Brasil y Uruguay, y el cántico de los presentes a viva voz que coreaban: "Presente, presente, Lula presidente".



En su mensaje, Lula Da Silva sostuvo que le llama "la atención que la Argentina y Brasil se dieron la espalda tantos años, cuando son los dos países más importantes de América del Sur" y añadió: "Juntos somos fuertes y separados somos frágiles. Lo demostramos cuando todos nos unimos y, en la cara del presidente Bush, le dijimos no al ALCA".



Con fuertes críticas a las gestiones de Bolsonaro y Macri, Lula advirtió que "la extrema derecha está creciendo así como los discursos fascistas" en la región y exhortó a "prepararse para enfrentarlo con un discurso progresista que defienda al pueblo trabajador".



"Si pones un zorro adentro de un gallinero diciendo que va a cuidar a las gallinas, se las va a comer, como hizo Mauricio Macri en Argentina", dijo risueño Lula.



Previamente, Mujica sostuvo en un breve mensaje que "hay que apropiarse de los nuevos recursos, que son los conocimientos de la inteligencia del futuro" y añadió "Hay que tener una visión geocontinental, que no la tenemos, ya que estamos viviendo una época distinta de la historia humana".



"En lugar de despilfarrar riqueza en lujo innecesario, tenemos que meterla en la cabeza de nuestros jóvenes del futuro. Y es una misión para la derecha, la izquierda y el centro. Avanzamos en tecnología, pero humanamente estamos estancados", sostuvo el exmandatario uruguayo.



Lula y Mujica participaron este viernes, junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del multitudinario acto que se realizó en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.



Ambos líderes fueron recibidos este sábado en la sede de la central obrera por los secretarios generales de la CGT, Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer, quienes agradecieron su presencia en el lugar.



"Que un trabajador haya llegado a ser presidente de Brasil nos da fuerza para que los argentinos peleemos", sostuvo -por su parte, Acuña, sobre el exmandatario brasilero.



En tanto, Daer destacó sobre Mujica: "Siempre nos conmueve Pepe con la simpleza, la humildad y la profundidad de cada una de sus palabras. Es un ejemplo de vida y de lucha".



Télam.