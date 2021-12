Ficer: “Consolida un mercado para desarrollar industria audiovisual regional”

Mediante concursos de fomento a la creación e instancias de formación, el Mercado busca fortalecer la producción audiovisual de las seis provincias del NEA-Litoral. Durante los días del festival, los proyectos preseleccionados de Entre Ríos y de las cinco provincias vecinas están recibiendo capacitaciones y serán evaluados por un jurado que definirá a los ganadores. Una serie de charlas sobre coproducción federal, internacional y leyes de fomento completan la propuesta, que también tiene el objetivo de dar a conocer cuáles son los mecanismos y engranajes que mueven a la industria audiovisual.



"En lo regional, hemos tenido muy buena repercusión con el Mercado, fue muy bien recibido en cuanto a las convocatorias que lo integran: hubo más de ochenta proyectos postulados. Eso también nos posiciona, al festival y a la provincia de Entre Ríos, como un hito del audiovisual, porque no hay otro festival que dialogue con el sector de esta manera en el interior del país", explicó Germán Andrés Gómez, subsecretario de Cultura de Entre Ríos. "El FICER es el único festival que tiene un Mercado en paralelo sucediendo y que convoca a realizadoras y realizadores de seis provincias, que puedan llevarse un premio, tener capacitaciones y la posibilidad de encontrarse y debatir con colegas a nivel regional y nacional. Además, tiene un muy buen nivel de capacitadores y jurados con reconocimiento nacional", agregó. Poner en crisis un producto para conseguir financiamiento "El Mercado es el paso fundamental, porque todo realizador cuando arranca tiene como objetivo construir una pieza audiovisual, en cualquiera de los formatos. Al principio, uno intenta contar la historia que uno quiere y cómo uno quiere expresarse. Pero después, a medida que va creciendo como realizador, muchas veces tiene que poner en crisis su producto si quiere llegar a otros públicos y niveles de producción", cuenta Julio Gómez, director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER). "Para eso hay que tener un entrenamiento, ya sea trabajar el proyecto, que las ideas estén claras, que interpreten y vean cuál es el valor real de la sinopsis, etcétera. Muchos de nuestros realizadores, que tal vez no son tan formados o no tienen tanta experiencia, tienen que transcurrir todo ese entrenamiento para empezar a ganar otros mercados. Justamente, el Mercado es un poco eso: darle forma a un producto que va a ser juzgado por otros, que van a ser los que pongan los recursos", completó.



Esta búsqueda es tanto de mercados privados, para instituciones o para el mismo fondo de fomento que recientemente se aprobó por ley en la provincia de Entre Ríos. "Uno tiene que convencer al que utiliza o va a ejecutar esos fondos de que su proyecto es bueno. Un proyecto puede estar muy bien, pero a lo mejor otros no lo entienden y el mercado te entrena para que vos puedas pararte y poder contar en pocas palabras y poco tiempo de qué se trata tu producto y sus cualidades. Así se puede empezar a convertir en un negocio para varios, y de eso depende la industria audiovisual", detalló Julio Gómez, subrayando que el Mercado es uno de los espacios más importantes para el sector audiovisual, porque además "los pares, los realizadores, se conocen y van descubriendo posibilidades comunes donde se puede originar una coproducción. No solo hay realizadores, también hay productores, técnicos, y estos espacios son para eso: compartir y distribuir las posibilidades de trabajo, y que de esta forma crezca la industria". Capacitaciones y concursos para alimentar la industria

Entre el jueves y viernes tuvieron lugar las tres primeras capacitaciones Apima (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales), a cargo de Rocío Gort, Santiago Podestá y Vanesa Pagani, que concluyen este sábado, poco antes de la presentación de proyectos al Jurado, con sus respectivos pitches.



En cuanto a los Concursos del Mercado, hubo para Proyectos Audiovisuales Entrerrianos y Concursos Regionales.



Respecto a los Proyectos Audiovisuales Entrerrianos, los aportes del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, cuyos ganadores y ganadoras se conocerán este sábado, son para Desarrollo de Proyectos (tres premios de 220 mil pesos), Proyectos Avanzados de Producción (dos premios de 450 mil pesos) y Promoción Audiovisual a Obras Terminadas (dos premios de 175 mil pesos).



Las Juradas de Mercado son Silvina Fontelles (artista plástica, actriz, directora de teatro y gestora cultural de Entre Ríos), Cecilia Agüero (guionista, productora y directora de Mendoza) y Cristina Tamagnini (guionista, productora y directora de Salta).



A estos incentivos se suma el Premio Estímulo del Fondo Nacional de las Artes a la Producción Audiovisual Entrerriana (175 mil pesos), cuyo evaluador es Jorge Maestro, director de Artes Audiovisuales del FNA.



Los Concursos Regionales están destinados a producciones de la Región NEA Litoral (Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa). Para Desarrollo de Proyectos hay un premio de 150 mil pesos, aporte de la empresa Iapser Seguros. También servicios de traducción de carpeta/proyectos para presentación en eventos internacionales por la agencia ELE Sosa Hansson. Para Work In Progress (WIP), se destina un premio de 250 mil pesos, contribución de la institución Comisión Técnica Mixta de Salto Grande; y siete jornadas de producción de audio, vía el Polo Audiovisual Córdoba.



Germán Gómez destacó la participación del Polo Audiovisual de Córdoba como "una institución muy poderosa en nuestro país. Su gestión se ha convertido en referente en toda Latinoamérica. Tenemos muy buen diálogo y relación, y esta participación permite entablar una relación más institucional y formal en vistas a la nueva Ley de Fomento entrerriana que permite las coproducciones, y que va a determinar formas y líneas de trabajo de coproducción regional y federal", expresó. Charlas del sector para ganar espacios y tejer redes

La charla Cine Regional, moderada por Paula Mastellone (consejera INCAA por Región NEA), el jueves por la tarde, contó con la participación de autoridades de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Misiones, Formosa y Corrientes. Asistieron más de veinte realizadores y productores que se concentraron en la Sala 3 del CPC.



Los y las disertantes fueron Abril López, directora del departamento de Cine y Audiovisual del Instituto de Cultura del Chaco; Germán Gómez, subsecretario de Cultura de Entre Ríos; Mario Giménez, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones; Karina Neme, vicerrectora Sede NEA en Enerc NEA que funciona en Formosa; Paula Mastellone; y Jorge Maestro, director de Artes Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes.



"Lo que estamos tratando de hacer, desde esta instancia de mercado, es ponernos unos anteojos federales y cada vez que vemos que se presente una medida o una política ver si realmente impacta o no. Creo que tenemos que pelear lo federal, porque hay muchas capacitaciones y desarrollos muy interesantes, pero es necesario que haya fondos de producción para que la industria crezca y las regiones se fortalezcan", señaló Mastellone, que enfatizó la importancia del espacio "como generador de intercambios, de experiencias, y para articular vínculos entre diferentes sectores".



Entre los disertantes, Mario Giménez recalcó que la región "está preparada para resolver íntegramente una producción de cualquier índole", y pidió "hacer de nuestra región un terreno próspero para que emerjan proyectos todo el tiempo: este es uno de los desafíos". Por su parte, Karina Neme indicó: "Es muy difícil entender el federalismo desde la ciudad de Buenos Aires, es muy distinto al que trabajamos y proclamamos desde nuestros lugares. Tenemos varias líneas para que regionalmente nos podamos acompañar, para que podamos llegar a más sectores".



Al día siguiente fue la charla Coproducción Federal / Leyes de Fomento, moderada por Sergio Mazza (presidente de Capaer, la Cámara de Productores de la provincia), de la que formaron parte referentes de Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Entre Ríos.



"Con la fortaleza de lo federal se pueden hacer películas, simplemente nos tenemos que poner de acuerdo. Este mercado es un punto de encuentro para eso", introdujo. "Hay provincias con guiones, pero sin productores; otras con productores, pero sin guiones; unas sin fondos, otras con ayudas o incentivos fiscales. Vamos a empezar a dialogar, a mirarnos las caras y hacer posible eso de "hacer coproducciones federales"", añadió. Luego hubo una ronda de presentación y de puesta en común sobre debilidades y fortalezas de cada provincia, y con qué tipo de normativa se rigen para el fomento. En esa ronda conversaron Cecilia Hernández, de Córdoba; Cecilia Agüero, de Mendoza; Cristina Tamagnini, de Salta; Paula Rodríguez, de Santa Fe; y Nicolás Herzog, de Entre Ríos, ante la asistencia de una veintena de integrantes del sector llegados de varios puntos del país.



El debate, en general, pasó por las posibilidades e inconvenientes de coproducción entre provincias, de acuerdo a los fomentos de cada una y a las facilidades de financiamiento. Al momento de hablar Herzog, hubo un aplauso de celebración por la reciente aprobación de la Ley de Fomento Audiovisual en Entre Ríos. Herzog expuso cómo el proyecto colectivo de la generación de la ley tuvo al FICER como punto de encuentro para impulsar y forjar esta instancia legislativa. "Es una ley que crea un instituto autárquico, el IAAER, órgano que vehiculiza la producción, difusión, preservación y formación; este último es un punto a destacar porque tenemos en agenda crear una escuela de cine, de cara a las nuevas generaciones", contó el realizador concordiense. "Logramos que, en el cuerpo de la ley, y si bien está abierto a otros aportes, el 4% de la recaudación del Iafas (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social) se derive a los fondos de fomento. Va a ser escalonado, del 2 al 4% en dos años", compartió. La normativa, que fue promulgada públicamente por el gobernador Gustavo Bordet durante la apertura de la presente edición del FICER, también garantiza el funcionamiento de este festival, "con lo cual, vamos a seguir teniendo FICER", subrayó Herzog, enfatizando en el espíritu federal.



Para este sábado está prevista la charla Coproducción Internacional, moderada por Guillermo Berger (presidente de Araer, la Asociación de Realizadores de Entre Ríos), en la que intervendrán invitados e invitadas internacionales y productores y productoras de la región.



"Estamos viendo el impacto de las posibilidades que da el FICER con los concursos y la participación regional, y eso nos pone muy felices", concluyó Germán Gómez.