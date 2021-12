Lula convocó a luchar por una democracia "más igualitaria" en América Latina

“Este es un día muy especial. Estamos conmemorando la recuperación de la democracia en Argentina; estamos conmemorando el día de los derechos humanos”, dijo el exmandatario brasileño en un “portuñol” que le permitió hacerse entender por la multitud que llenó la Plaza de Mayo y quienes siguieron sus palabras por medios electrónicos.Si bien no habló de su candidatura presidencial, cuando es el dirigente con mayor intención de voto de su país, el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, que lo precedió en el uso de la palabra y ofició de su presentador, le cedió el micrófono afirmando que “va a gobernar Brasil”.“Estos compañeros fueron parte del mejor momento de democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina. Posiblemente haya en esta plaza gente muy joven que no lo sable, pero nuestra querida América del Sur tuvo su mejor período desde el año 2000” en adelante, señaló.En ese lapso “reafirmamos el Mercosur; creamos la Unasur; creamos la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que era la primer institución de América Latina en la que participaba Cuba y no participaban Estados Unidos ni Canadá”.Da Silva también recordó cuando estalló la crisis financiera internacional de 2008 y “con Cristina estábamos codo a codo” armando la agenda internacional.En este punto, Lula destacó, una vez más, el gesto del presidente Alberto Fernández, que cuando aún era candidato lo fue a visitar a la cárcel.Por último, el líder del PT retomó el hilo de la conmemoración de retorno a la democracia en Argentina. “Es un día muy especial, un día de esperanza” porque la democracia es “una sociedad demostrando su decisión de construir una sociedad más justa, más igualitaria”.Télam.