Solicitan dadores de sangre para Jorge Busti tras la operación de corazón

La familia solicita dadores de sangre para el ex gobernador, quien se encuentra internado en una clínica de Buenos Aires. El pedido, lo realizó su hija Florencia a través de sus redes sociales.“A todos mis contactos que se encuentre en CABA solicito que nos den una mano donando sangre para mi Papá”, publicó la joven.Los requisitos para donar sangres son: concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar 50 kilos o más, no estar en ayunas, evitar grasas y lácteos enteros dos horas antes de la donación, no estar embarazada ni dentro delas ocho semanas posteriores y estar en buen estado de salud.

Política Es delicado el estado de salud de Jorge Busti tras la operación de corazón

El ex gobernador, Jorge Busti, fue intervenido fue operado en la víspera en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires -ICBA-. Allegados a quien fue tres veces mandatario de la provincia de Entre Ríos confirmaron que padeció una complicación, por lo que debieron implantarle un marcapasos y conectarlo a otra aparatología para mejorar la función del corazón.Esta mañana, indicaron que el dirigente político permanecía en terapia intensiva. Asimismo, ratificaron que la situación era delicada, por cual los profesionales que lo atienden lo mantenían controlado para evaluar su evolución, dado que, por el momento el pronóstico era reservado.