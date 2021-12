Apertura de frontera: requisitos para el tránsito por los pasos de Entre Ríos

Política Oficializaron la apertura de pasos fronterizos que unen Entre Ríos con Uruguay

Habilitados

Sociedad Qué hacer si no aparece el certificado de vacunación en la app Mi Argentina

Requisito sanitario

Protocolo en Entre Ríos

Requisitos para ingreso de extranjeros no residentes:

Luego de la autorización de la Nación como corredores seguros en Entre Ríos a los pasos fronterizos Gualeguaychú - Fray Bentos y; Colón - Paysandú, se conocieron los protocolos para el ingreso de argentinos y residentes y para el ingreso de extranjeros al país.En cuanto al paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos ya se encuentra operativo en el horario de 8 a 20; en el caso de Colón - Paysandú, estará operativo desde este domingo de 8 a 20; en tanto que Concordia-Salto por unos días más sigue en el horario de 8 a 16, antes de ampliar su horario.El gobernador Gustavo Bordet destacó que “estamos trabajando a destajo para poder habilitar cuanto antes los dos cruces. Estimo que, entre hoy y mañana quedarán habilitados como corredor seguro, en la misma situación que Concordia, estos dos pasos”.El mandatario aclaró que para el tránsito fronterizo "se va a necesitar que se cumplan los requisitos que pidan los dos países, tanto Argentina como Uruguay, como un PCR 72 horas antes y el calendario de doble vacunación completo. Es un requisito que piden todos los países del mundo y hasta el día de hoy, tanto Argentina como Uruguay, lo tienen de manera estricta. Es imposible de obviar porque la situación sanitaria todavía no se ha resuelto, hay nuevas cepas que están circulando”.Bordet hizo notar que en materia turística, en “cualquier país del mundo que tenga una política sanitaria, a quien ingresa, por la circulación de variantes nuevas, tienen que pedir PCR, esto es así. Lo otro que estamos trabajando y que venimos solicitando desde hace mucho tiempo es que se puedan establecer burbujas en las tres ciudades de paso fronterizo y que esto permita el tránsito vecinal. Que los residentes en las zonas fronterizas, entre Concordia-Salto, Colón - Paysandú, Gualeguaychú-Fray Bentos puedan tener una circulación sin PCR y un tránsito fluido, pero a esto ni en Uruguay ni en Argentina las autoridades sanitarias lo están permitiendo”.Bordet detacó que "para poder habilitar estos dos cruces con estos requisitos fue una tarea compleja con las autoridades sanitarias nacionales que hemos dado desde la provincia. Por ahí no es lo óptimo, pero es un paso muy importante para adelante, porque esto permite la transitabilidad en la zona".Los requisitos para el ingreso de argentinos y residentes en Argentina por estos corredores seguros, que funcionarán de 8 a 20, son los siguientes:1) Esquema de vacunación completo 14 días antes de su ingreso al país.2) PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al paso. Se exime de esta prueba a menores de 6 años.3) Las personas domiciliadas en las localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a 50 kilómetros del Corredor Seguro, podrán presentar test antígeno en lugar de PCR, pero dicho test se tiene que haber realizado dentro de las 24 horas previas al ingreso al país.4) Las personas que no tengan esquema completo de vacunación, deberán realizar cuarentena y hacerse un PCR al séptimo día de su arribo al país, cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento obligatorio.5) Los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación podrán ingresar al territorio nacional y estarán eximidos de realizar la cuarentena y el test PCR al séptimo día. Se recomienda a los menores de edad que presenten esta situación, no realizar actividades grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros 7 días contados desde su arribo al país.1) Esquema de vacunación completo 14 días antes de su ingreso al país.2) PCR negativo realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al paso.3) Poseer un seguro de salud COVID-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.4) Los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación podrán ingresar al territorio nacional y estarán eximidos de realizar la cuarentena y el test PCR al séptimo día. Se recomienda a los menores de edad que presenten esta situación, no realizar actividades grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros 7 días contados desde su arribo al país.: se presenta en Migraciones Declaración Jurada Electrónica de la Dirección de Migraciones de la Nación