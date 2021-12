Es delicado el estado de salud de Jorge Busti tras la operación de corazón

El ex gobernador, Jorge Busti, fue intervenido fue operado en la víspera en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires -ICBA-. Allegados a quien fue tres veces mandatario de la provincia de Entre Ríos confirmaron que padeció una complicación, por lo que debieron implantarle un marcapasos y conectarlo a otra aparatología para mejorar la función del corazón.Esta mañana, indicaron que el dirigente político permanecía en terapia intensiva. Asimismo, ratificaron que la situación era delicada, por cual los profesionales que lo atienden lo mantenían controlado para evaluar su evolución, dado que, por el momento el pronóstico era reservado.Hace casi dos semanas, Busti, informó que sería operado del corazón para realizarle un cambio de válvula. "Agradezco a todos los que han estado preocupados por mi salud. Estoy tranquilo, rodeado de mi familia y amigos. Estoy dispuesto a afrontar dentro de 10 días una operación de corazón, de cambio de válvula, que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires", expresó en su mensaje.Aseguró que la intervención "fue decidida por mi médico cardiólogo de la ciudad de Paraná , que hace muchos años que me atiende, y un equipo que se especializa en estos temas. Estoy absolutamente decidido a hacerlo y lo afronto confiando plenamente en Dios, por sobre todas las cosas, y en la ciencia, y dispuesto a salir bien de este trance que me puso la vida, como tantos otros difíciles que me ha tocado vivir".Y culminó: "Espero reencontrarme con ustedes en las próximas Fiestas, no sé cuándo, pero estar con ustedes para poder brindar, para que nuestra sufrida y querida Patria pueda salir adelante".