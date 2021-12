Fernández: "Garantizar que todos tengan un techo es hoy un imperativo moral"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "garantizar que todos tengan un techo es hoy un imperativo moral y para eso trabajamos" al encabezar, en el partido bonaerense de Ezeiza, el acto de entrega de la vivienda y el crédito para la construcción número 30 mil de la gestión de Gobierno.



"Tener una casa en estos tiempos es un derecho humano y vamos a seguir trabajando para que el mayor número de argentinos y argentinas se saquen el temor de no tener dónde vivir", añadió el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.



En esa línea, afirmó que "si hay algo que cientos de miles de argentinos necesitan es ese techo, esa casa digna, un lugar donde vivir para hacer crecer a sus hijos", y reflexionó: "Es bueno ver que estamos avanzando en la entrega de viviendas y facilitando su acceso a quienes pueden pagar un crédito porque ese es un propósito que nos hemos puesto en la cabeza desde el primer día".



"Allí donde los argentinos no pueden acceder a los créditos financieros del sector privado tiene que estar el Estado, porque lo que el Estado tiene que hacer es igualar, darle a todos las mismas condiciones para poder progresar", definió Fernández y añadió: "Argentina es un país que ha crecido de un modo muy desigual y ha generado dos periferias, pero en verdad nosotros necesitamos que todos los argentinos crezcan".



Sobre la situación de la obra pública en el país, el mandatario informó: "Hoy tenemos más de 3 mil obras públicas en ejecución en Argentina, y eso está muy bien porque son caminos, cloacas, agua potable que estamos llevando a todas las latitudes".



Participaron también del acto el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta del Concejo Deliberante del municipio de Ezeiza, Dulce Granados; además de autoridades nacionales y provinciales, y representantes gremiales.



A su turno, el ministro Ferraresi explicó: "Lo que vinimos a hacer, por decisión del Presidente, es a cumplir sueños, generar trabajo y dar certidumbre sobre cómo se va a devolver el crédito para que a medida que se devuelve la gente no pierda calidad de vida", sobre lo que refirió: "Buscamos generar con esto una Argentina que sea federal, en la que cada uno pueda vivir para desarrollarse en el lugar en donde nace".



En tanto, el intendente Granados subrayó que "las obras en el municipio van a durar entre cinco y seis meses, y representan un ejemplo de trabajo", al tiempo que informó que se emplearon para la construcción un total de 420 obreros que se desempeñan en 21 torres de 12 departamentos cada una.



Durante el evento, el jefe de Estado entregó la vivienda número 30 mil, cifra a la que se llegó a partir de la implementación del programa federal Casa Propia, que incluye la línea Desarrollos Urbanísticos del Procrear II, y el programa Reconstruir, creado con el objetivo de finalizar las 55 mil viviendas que fueron paralizadas a partir del año 2016.



Asimismo, Fernández otorgó el préstamo 30 mil a tasa cero del plan de créditos Casa Propia que busca que familias de todas las provincias del país puedan edificar o ampliar sus hogares.