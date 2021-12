Oficializaron la apertura de pasos fronterizos que unen Entre Ríos con Uruguay

Sociedad Brasil reabrirá las fronteras terrestres con Argentina a partir del sábado

El Gobierno autorizó este viernes la apertura de dos nuevos corredores seguros internacionales. Se trata de dos pasos fronterizos de Entre Ríos con Uruguay.Mediante la Decisión Administrativa 1189/2021 publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quedaron habilitados como "corredores seguros internacionales" los puentes General San Martín, que comunica las ciudades de Gualeguaychú con la de Fray Bentos, en Uruguay, y el General José Gervasio Artigas, que une Colón y Paysandú.En la normativa se establece también la aprobación de los protocolos correspondientes para los cruces internacionales que fueron propuestos por la autoridad sanitaria provincial y avalados por el Ministerio de Salud de la Nación."La implementación de los corredores seguros autorizados se ajustará a las previsiones de los referidos protocolos y a la normativa nacional vigente en materia de ingreso de personas a la República Argentina", se puntualizó.Las personas que no tengan el esquema completo de vacunación deberán cumplir con el período de cuarentena y realizarse un PCR al séptimo día de su arribo al país, cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento obligatorio.Según se indicó en el protocolo, los menores de edad que no tengan las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus podrán ingresar al país y estarán eximidos de realizar la cuarentena como así también el test PCR al séptimo día de haber ingresado al país.A los extranjeros no residentes se les exigirá las mismas condiciones aunque además deberán presentar un seguro de salud COVID-19, con cobertura de servicio de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.Tanto en el caso del puente de Gualeguaychú como en el paso fronterizo de Colón se informó que la franja horaria de funcionamiento del corredor seguro será de 8 a 20, aunque podrá ser modificada en coordinación con las autoridades de Migraciones, Sanidad de Fronteras y Gendarmería.

Nuevos corredores seguros: habilitaron dos pasos fronterizos con Uruguay by Elonce on Scribd

Hasta la fecha, el Gobierno sólo había habilitado como corredor seguro el cruce Concordia (Argentina)- Salto (Uruguay). Con la particularidad que era el único paso por el que podían volver argentinos desde Uruguay y tampoco funciona todo el día.En los considerandos de la disposición publicada este viernes se remarcó que tanto los gobernadores como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán proponer al Jefe de Gabinete la apertura de corredores seguros adicionales a los autorizados.