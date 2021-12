Fiesta en Olivos: Fabiola Yañez ofrecerá comprar un respirador como reparación

Fabiola Yañez volvió al candelero después del escándalo político que provocó la fiesta de cumpleaños que organizó en la Quinta de Olivos cuando regía una cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.Este jueves el nombre de la primera dama volvió a ser tendencia en Twitter porque su abogado, Juan Pablo Fioribello, reveló cuál va a ser la oferta que hará Yañez como reparación en el marco de la causa penal que se le inició por violar las restricciones dispuestas en un DNU firmado por su pareja, el presidente Alberto Fernández, ante la delicada situación sanitaria que vivía el país debido a la circulación comunitaria del Covid-19.“Yo voy a proponer una reparación relacionada con la salud. Puede ser la compra de un respirador o el pago de unos días de una internación en terapia intensiva”, adelantó Fioribello a Infobae sobre la propuesta que le elevará al juez Lino Mirabelli, que tiene a su cargo la causa por la fiesta realizada en la residencia presidencial durante el aislamiento. Y añadió: “Un respirador, el costo de la internación de unos días en terapia intensiva. Lo estamos viendo”.Vale recordar que el primer mandatario había ofrecido 4 sueldos para que se extinguiera la causa, propuesta que no prosperó. La polémica que se desató las fotos y videos que se filtraron sobre la fiesta que se organizó para celebrar el cumpleaños de Yañez tuvieron un impacto muy negativo en la imagen del Jefe de Estado y del gobierno nacional que repercutió en el resultado de las elecciones legislativas 2021,No obstante, Fioribello comentó que “el estado de ánimo de Fabiola Yañez es muy bueno", y agregó: "Está en reposo por su embarazo. Ella está arrepentida de la fiesta. ¿Cómo no va a estar arrepentida?. También reveló que la primera dama se distanció de los invitados a la fiesta. “Sofía Pacchi y Fabiola Yañez hoy no tienen relación. Se conocen desde hace años pero el vínculo de amistad se rompió antes”, contó.Fioribello aseguró que ni el presidente ni su pareja tienen privilegios judiciales. “La mayoría de las causas abiertas por violación de las restricciones a la cuarentena se han extinguido con acuerdos legales previstos por el código de reparación integral. El sistema funciona con una propuesta de la defensa que se eleva al fiscal quien, a los efectos de evitar el costo del proceso penal, acepta y lo eleva al juez para que lo homologue", explicó el letrado.Y aclaró: "Esta propuesta no es obligatoria. Puede, claro, ser rechazada por el ministerio público o el magistrado actuante". No obstante, aseguró que confía en que el trámite judicial sea exitoso para su defendida. “Tanto el presidente como su mujer están absolutamente de acuerdo. No están tranquilos sino que es así como se han solucionado el resto de las causas”, aclaró. “Mi trabajo de defensa en el caso de Olivos es sin costo alguno y a disposición del presidente”, concluyó. Fuente: (LaCapital)