ATE y UPCN rechazaron la oferta salarial de Gobierno y pidieron un bono de $8000

El gobierno de la provincia propuso a los gremios de los trabajadores estatales un aumento del siete por ciento con los haberes de diciembre. De esta manera el aumento anual será del 42 por ciento, porcentaje que está por encima de la inflación registrada a octubre, informaron desde el Ejecutivo entrerriano. Además, la inflación de los meses noviembre y diciembre, que todavía no se conoció, serán incorporados al salario de febrero.“Esperábamos esta instancia con muchas ansias pero, así como terminó, culminó; porque la propuesta del Ejecutivo fue muy mezquina y tirada de los pelos, lo que nos sorprendió en relación al periodo inflacionario y la situación que vivimos”, reconoció ael secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.“Se empata la inflación con respecto a los salarios a diciembre, pero perdemos lo de noviembre y diciembre porque lo estaríamos percibiendo en febrero y cobrando en marzo de 2022, con lo cual es mucha la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”, explicó Muntes y agregó: “El 35% a valores de febrero, más el 7%, da el 42% que es la inflación de octubre, pero de noviembre a enero la pérdida es muy grande y por eso rechazamos el ofrecimiento”.Los representantes paritarios del Gobierno provincial confirmaron que no habrá una contrapropuesta, por lo que el monto ofrecido iba a ser liquidado por decreto. De igual manera, Muntes informó que “a referéndum del Centro de Jubilados de ATE Entre Ríos, se solicitó por un bono de 8.000 pesos para todos los trabajadores, lo que quedó por fuera de la paritaria y el Ejecutivo quedó en contestarlo”.Por su parte, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, explicó: “La situación se dio en un contexto difícil en el que proponíamos una oferta integral porque el Gobierno había realizado un ofrecimiento parcial relacionado al área de Salud, siendo que desde UPCN fuimos claros con respecto a que si no había una propuesta que abarque a todos los sectores de la Administración Pública iba a ser muy difícil avanzar en la paritaria”.“UPCN no aceptó la propuesta salarial del Gobierno, porque más allá de declararla insuficiente, está muy lejos de llegar al bolsillo real de los trabajadores”, indicó Domínguez y de acuerdo a lo que comunicó, el sindicato elevó “una contrapropuesta por una suma fija de 8.000 pesos para fin de mes porque sino no se llega a cubrir las significativas demandas de la Administración Pública”.“La relación entre los salarios y la inflación, como la plantea el gobierno, tiene un atraso; porque ese 7% en los salarios de menores ingresos equivale a menos de 2.500 pesos, lo cual es muy poco para el bolsillo de los trabajadores”, explicó en relación al ofrecimiento del Gobierno. Y remarcó: “Necesitamos un bono de fin de año y ver cómo esto se compensa con los índices de inflación de noviembre y diciembre que todavía no se conocieron”.