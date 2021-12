Borghesan asumió la Intendencia de Chajarí tras la renuncia de Galimberti

Marcelo Borghesan asumió la intendencia de la ciudad de Chajarí tras la renuncia de Pedro Galimberti, quien asumió como Diputado Nacional. La sesión especial en el Recinto del Cuerpo dio comienzo a las 20 horas con el Izamiento de la Bandera Nacional del Recinto a cargo del Concejal Rafael Ricardo Brambilla, dando la luego lugar a las palabras del Concejal Marcelo Pizzio, haciendo uso de lo dispuesto en el Art. 47º del Reglamento Interno del H.C.D.



Seguidamente se hizo lectura del Acta N° 043 de la Junta Electoral Municipal, proclamando de esta manera como Presidente Municipal de la Ciudad de Chajarí a Antonio Marcelo Borghesan, se le hizo entrega del diploma correspondiente de parte de la Junta Electoral Municipal y se le tomó Juramento al nuevo Presidente Municipal a cargo de la Presidenta del HCD, Amelia Saldaña.



Tras jurar como intendente, y realizar la firma del acta de traspaso junto a Galimberti, Borghesan se dirigió a los presentes: "Hoy asumo este compromiso de ser intendente de mi ciudad, ciudad a la que amo profundamente y a la que le voy a dedicar todas mis energías en estos próximos dos años. Dos años de una continuidad de un mandato que iniciara el Intendente Pedro Jorge Galimberti en diciembre de 2019. Lo voy a hacer con los mismos valores que compartimos con él, valores de esfuerzo, de trabajo, de honestidad, de solidaridad; en fin, todos esos valores que nos enseñaron nuestras familias para conducirnos en la vida, y más en la función pública".



"Sé que me pueden tocar algunos meses difíciles con el tema de la situación económica nacional. Sepan todos los vecinos que contamos con una municipalidad equilibrada financieramente, saneada, sin deudas y con un equipo de funcionarios que están dispuestos a poner todo de sí para enfrentar los problemas del día a día, y también de todos los trabajadores municipales que nos acompañan para realizar esta gestión, sin ellos serían imposibles los logros que hoy tenemos", agregó.



A lo que añadió: "Podría enumerar esta noche cada una de las obras que tenemos empezadas y cada una de las obras que vamos a empezar, el trabajo de las distintas áreas municipales, pero sería largo y no es el objetivo de esta noche. Siempre decimos con Pedro que Chajarí es una ciudad que crece, pujante, que progresa y eso se lo debemos a nuestra gente, a nuestros vecinos, porque con sus esfuerzos y con su trabajo hacen grande esta ciudad, nosotros como Estado municipal implementamos políticas públicas para acompañar ese crecimiento".



Seguidamente, Borghesan recordó sus inicios políticos: "Desde chico sentí esa vocación para ayudar a la comunidad y a eso me lo enseñó mi padre, porque me llevaba a trabajar al Club Santa Rosa y al Club de Leones. Luego con el paso del tiempo vino la democracia, en el año 83, y empecé en el primer Centro de Estudiantes del colegio Marista y después en la Universidad a transitar el camino de la política. De la mano de mi suegro `Josengo´ Sánchez empecé a militar en la política partidaria, en aquel momento en la Democracia Cristiana. Cuando regresé a Chajarí empecé a trabajar en el Club de mis amores Santa Rosa y trabaje con mi amigo Carlitos Rabena, que en algún lugar acá debe estar sobrevolando, y él me llevó al Socialismo y me encontré con un grupo de dirigentes que hace más de 20 años trabajamos en conjunto, un reconocimiento a todos y cada uno de ellos. En el año 2014 comenzamos a transitar el camino juntos con todo el equipo que traía el radicalismo, el PRO y empezamos con Cambiemos en 2015, se trabajó mucho, y yo agradezco a todos los que integran este espacio, por el apoyo y por haber estado abiertos para participar todos los grupos políticos".



Dicho esto, el flamante Presidente Municipal hizo un reconocimiento y agradecimiento especial a Pedro Galimberti, "que tiene generosidad, siempre tiene una visión estadística, está viendo lejos y eso nos enseña". Luego agradeció a sus padres, sus hermanos, sus hijas y esposa, y a sus amigos de toda la vida. Para finalizar invitó a los vecinos de Chajarí a trabajar juntos y unirse a la celebración de los 150 años de Chajarí que será en el 2022. "Honremos a nuestros antepasados, los que hicieron de Villa Libertad esta hermosa Chajarí que tenemos hoy".



Por último, se realizó el Arriado de la Bandera Nacional del Recinto a cargo de la Concejal María Alejandra Torlaschi. Finalizada la sesión, los presentes se trasladaron hasta plaza Urquiza, donde Pedro Galimberti se despidió de sus funciones como Presidente Municipal.



Allí, y ante la presencia de una numerosa cantidad de vecinos, se proyectó un video en el que se reflejaron pasajes de la vida personal y pública, tanto como concejal y funcionario municipal, de Pedro Galimberti, quien luego hizo uso de la palabra.



En su discurso, Galimberti agradeció primero a los presentes "por venir a compartir con nosotros un momento, que más allá de su formalidad, tiene un profundo contenido dentro del contexto de la democracia. Cada vez que hay un traspaso de autoridad deben cumplirse una serie de ritos que tienen que ver con esa necesidad de afianzar, en los tiempos que corresponden, los recambios necesarios para que la República siga existiendo. Parece una cuestión menor, pero la verdad, como siempre aparece algún descolgado, nunca está demás nombrarlo".



Luego, felicitó al nuevo Presidente Municipal Marcelo Borghesan, y manifestó: "Nosotros hemos construido, entre varios amigos de diferentes fuerzas políticas de Chajarí, un proceso que ya tiene más de 7 años y que obviamente, como todo proceso, siempre tiene avances importantes y a veces también tiene retrocesos, tiene amigos que se van y otros que llegan para continuar integrando un espacio político que tiene una vocación de transformar la ciudad, eso fue lo que tuvimos en cuenta cuando nos empezamos a juntar esas primeras veces".



"Hoy cuando uno viene a la plaza y se encuentra con mucha gente que nos acompaña y algunos, muy poquitos, que estábamos en aquel tiempo, y muchos otros que se han ido incorporando. La verdad es que, gestión mediante, con 6 años en la intendencia, uno se siente orgulloso, por todas las cosas en el camino recorrido, por no haber claudicado, por las convicciones que uno traía antes, por haber modificado algunas estructuras del propio municipio, que han hecho que tengamos una mejor relación con nuestros vecinos, y por sobre todas las cosas, porque demuestra que a veces, quien puede ser el adversario o el objetivo a lograr, o la cuesta que haya que subir, por más que a veces seamos pocos, aunque parece que las fuerzas escasean, cuando hay trabajo, cuando hay compromiso, cuando hay una visión algún día las cosas terminan llegando", reflexionó.



"Desde aquel 2015, cuando llegamos, en lo personal he puesto todo de mi, sobre todo los amigos y la familia saben que he trabajado absolutamente a destajo", continuó. "Cuando arrancamos la gestión, entre las lluvias que tuvimos en los meces de diciembre y luego en abril de 2016 y la obra de la Doctor Casillas, que teníamos el compromiso que la teníamos que hacer, y el compromiso estaba dado por alguna gente a nivel nacional y demás, pero la verdad es que cuando uno pasaba por ahí eso era un desastre, eran momentos difíciles, los fuimos transitando y poco a poco comenzamos a salir, con un gran equipo, porque es cierto, lo digo cada vez que puedo, las construcciones siempre son colectivas, mentira que hay un salvador, no crean nunca eso, por más que parezca", agregó.



Seguidamente agradeció a los empleados municipales por el trabajo sostenido en todos estos años, y a los vecinos de la ciudad de Chajarí por su acompañamiento. "A veces en la urna, pero muchas veces en el día a día, el mejor termómetro para ver cuál es la situación es cuando vos salís a caminar la ciudad donde estás ejerciendo un cargo, rápidamente advertís cual es el clima, el humor social", dijo.



Por último, Galimberti de manifestó totalmente "convencido que el equipo que va a conducir Marcelo está absolutamente preparado para lo que viene y seguramente podrán mejorar algunas cosas o algunos yerros que hayamos tenido".



A los vecinos, volvió a agradecer "por todo el acompañamiento de este tiempo, ojalá que cada vez que sea posible nos estemos encontrando en esta hermosa ciudad de Chajarí. Gracias por la enorme responsabilidad que en 2 oportunidades me confirieron de administrar los destinos de nuestra ciudad. Suelo decir, no como una cuestión de soberbia, pero hay que prepararse para lo que uno va a ser, y yo me he preparado para ser intendente, puedo haber cometido errores pero he intentado, no solo en ver las cuestiones vinculadas al desarrollo del municipio, sino también entender cómo funciona nuestra gente, porque cada pueblo tiene su característica y su idiosincrasia y es necesario que la respetemos".



"Muchísimas gracias por ese enorme honor que me han conferido, muchas gracias a todos los trabajadores municipales, a todo el equipo de gobierno, los concejales, a las fuerzas de seguridad y el ejército, con las cuales hemos tenido una muy buena relación, en la ayuda mutua y continua", finalizó.