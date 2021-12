Bordet promulgó la Ley de Fomento Audiovisual en la inauguración del FICER

“La cultura nos importa mucho en la provincia y cuando a un gobierno le importa la cultura tiene que disponer y aplicar los fondos para que se pueda llevar adelante, y es lo estamos haciendo”, sentenció el mandatario.El mandatario realizó este acto al dejar inaugurada la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará hasta el sábado 11 de este mes, en Paraná, de manera libre y gratuita con una grilla de películas regional, nacional e internacional.Participaron de la ceremonia, también, la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; la esposa del gobernador Mariel Ávila, y numerosos funcionarios provinciales y legisladores, además de personalidades vinculadas al cine."En esta edición del Festival se suman muchos sentimientos, de alegría fundamentalmente, porque pudimos reencontrarnos en esta tercera edición. No después de una ausencia porque se hicieron igual durante la pandemia, pero si algo caracteriza un Festival audiovisual es la interacción, el feedback entre quien viene a ver, a participar, a interactuar y quien realiza, produce, actúa. Y esto creo que es lo más positivo. Es acercar en un vínculo la cultura con nuestro pueblo y gente. Ese es el cometido de un festival de esta naturaleza", aseguró el mandatario.Luego sostuvo que en 2021 se logró "la sanción y promulgación de una ley de fomento audiovisual. Esto no es que se me ocurrió a mí ni a ningún legislador. Esto fue fruto del trabajo, la perseverancia y la tenacidad de todo el colectivo audiovisual de Entre Ríos que gestionó y empujó, y que era necesario llevar adelante políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno, y para asegurar que una política pública se instale y quede, la mejor forma de hacerlo es por ley para que los fondos que se garantizan en esta ley tengan una afectación específica", remarcó.“Hoy he promulgado la ley de promoción audiovisual, que asigna fondos para la industria audiovisual y todo el colectivo. Esto es algo que se había demandado en la edición 2019 y con la pandemia se complicó. Ahora, a través de la ley, lo vamos a llevar adelante y se hace con fondos afectados, con lo cual está garantizada su aplicación. Son fondos que se derivan del juego de azar que van aplicados para difundir, fomentar y promocionar la industria audiovisual en Entre Ríos. Son muchos los realizadores que hay en la provincia, hay mucho talento, y también queremos que se puedan atraer otros realizadores para que vengan, gestionen y realicen producciones en Entre Ríos”, anunció Bordet durante la inauguración del Festival, y remarcó que para todo eso “es necesario contar con una estructura que nos permite generar políticas públicas que trascienda gestiones de gobierno, y tiene que ser a través de una ley para la promoción de todo el colectivo audiovisual”.“Esto no se puede cambiar y no se puede tocar y justamente es lo que nos da la garantía de poder tener la seguridad jurídica para que quien emprende realizaciones, producciones pueda tener una sostenible en el tiempo", aseguró y apuntó: "Esto nos garantiza que va a haber Ficer, que va a haber producciones y realizaciones por largos años en la provincia de Entre Ríos".Destacó que también es una oportunidad para mostrar a la provincia de manera internacional, “en un ámbito como es el audiovisual, donde hay mucho para descubrir y para ver, y es una oportunidad para que muchos vecinos de la ciudad se puedan compenetrar, se puedan acercar y es acercar la cultura a la gente”.Agregó que, así como se promociona la industria audiovisual, se está promocionando también, con la Ley de Teatro, la actividad teatral que tiene un financiamiento similar. “La cultura nos importa mucho en la provincia y cuando a un gobierno le importa la cultura tiene que disponer y aplicar los fondos para que se pueda llevar efectivamente adelante y es lo efectivamente estamos haciendo”, sentenció Bordet.En ese marco, el gobernador agradeció la presencia de autoridades; el acompañamiento, la cooperación y el esfuerzo de la Embajada de España para participar, además del apoyo del Consejo Federal de Inversiones.Por último el mandatario, invitó a la población a que se acerquen al Centro de Provincial de Convenciones a que se inscriban para obtener la entra que es libre y gratuita y que disfruten de las propuestas del Festival y de ese modo "tener la posibilidad no solo de ver el contenido audiovisual, un film, sino dialogar, conversar y conocer muchas cosas que hay detrás de una película", indicó.Tras agradecer a los funcionarios y funcionarias presentes, Francisca D 'Agostino, secretaría de Cultura de Entre Ríos destacó: "Estoy feliz de abrir este Festival tan querido. Fue un gran desafío, lo logramos y estamos felices. Este Festival existe por cuatro razones: la primera por la decisión política de nuestro gobernador de apoyar la industria audiovisual; la segunda por la audacia de Carolina Gaillard, ex secretaria de Turismo y Cultura y ahora diputada nacional que nos embarcó a todos nosotros en esto y nos convenció de que Entre Ríos podía tener un festival internacional de cine; la tercera por el trabajo con el sector con el que venimos trabajando desde el 2018 no solo en la primera edición del Festival sino también en la Ley (los nucleados y no nucleados en ARAER y CAPAER).“La cuarta razón es el trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Cultura y de Turismo que le ponen el cuerpo al Festival y lo hacen con muchísimo amor”, completó.“Está edición es especial por la Ley de Fomento Audiovisual ahí le quiero agradecer a todos los legisladores y legisladoras que votaron; y muy especialmente a Armando Gay que la presentó en la Cámara de Senadores y a Stefanía Cora que lo presentó en la Cámara Baja. También a Laura Stratta que nos acompañó con mucho compromiso”, remarcó D’Agostino.Para finalizar dijo: “En la pandemia el cine nos ayudó a sentirnos menos solos. Y ahora tenemos la oportunidad de volver a ver, esta vez acompañados, así que estamos felices, Tenemos un Festival hermoso, tenemos ley, y lo tenemos porque tenemos un gran cine entrerriano”.Por su parte, el Intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó: "Es un honor para Paraná ser la sede del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Un festival que ya se consolidó a nivel nacional y regional y tiene el acompañamiento de tanta gente. Hay presentes cineastas de toda la Argentina y también de otros países. Es un placer recibirlos en nuestra ciudad".“Celebró la iniciativa de la provincia porque es una gran herramienta para promover la industria audiovisual local", afirmó y finalmente señaló que “desde Paraná venimos trabajando en el desarrollo del sector y conocemos el gran potencial que tiene la industria cultural en la ciudad y en la provincia. Una industria muy dinámica, con gran capacidad para generar divisas y puestos de trabajo. Además, Paraná es cuna de grandes cineastas como Celina Murga y Emiliano Grieco, que rodaron algunas de sus películas en nuestra ciudad".Por su parte, la diputada Nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, entregó a D´Agostino la Declaración de Interés Legislativo por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. La legisladora, como funcionaria provincial, fue impulsora del FICER. "Agradezco al gobernador que fue quien tuvo la idea de hacer el festival de cine y después embarcamos al equipo en esta odisea", dijo y acotó que en el marco de ese evento "se gestó esta ley audiovisual que hoy estamos festejando. Un proceso colectivo de mucho debate, de mucha discusión, y la importancia de esta ley es que va a permitir que muchos realizadores entrerrianos puedan vivir y realizar cine en su provincia porque es para los que hacen cine en Entre Ríos y viven en la provincia. Es muy importante esta ley de fomento que fue trabajada con los realizadores, con la gestión provincial, pero si no hubiese estado la decisión política de nuestro gobernador Bordet hoy no tendríamos festival, ni ley de cine. Todos los aplausos son para él y el gran equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura".Invitado especialmente para la ocasión el Consejero para Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España, Luis María Marina Bravo, dijo: “Para nosotros, para la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Buenos Aires es un honor que hayan pensado en nosotros y además estamos muy contentos porque esa invitación tan generosa que nos han cursado nos permite presentar una muestra del cine español contemporáneo que creemos va a gustar mucho al público de Entre Ríos”.Consultados sobre las historias que contará España, detalló: “”Las propuestas que traemos son muy variadas, comparten un elemento en común y es que son representativas de la España contemporánea, son propuestas en general de cineastas jóvenes aunque ya con carreras bastante consolidadas que hablan de los problemas y de las necesidades, las aspiraciones, los retos que se le plantean a los jóvenes en casi todos los países del mundo. Con lo cual es una propuesta muy variada, muy interesante, en la cual las propuestas tratan aspectos muy distintos de la sociedad española pero comparten ese elemento en común que es acercarse a los retos de los jóvenes.Finalmente, invitó al público de Entre Ríos a que “disfrute del cine español y que aprovechen esta oportunidad de ver estas películas que a veces no es fácil acceder a ellas. Invitarles y ojalá disfruten de las propuestas”.El gobierno entrerriano inauguró este miércoles un festival muy esperado por el público y los realizadores de la región. Durante cuatro días, y con acceso libre y gratuito, se podrán celebrar las historias, los paisajes y la identidad entrerriana y de la región a través de las propuestas que se proyectarán en pantalla grande.En 2021 el FICER ofrecerá cuatro días a puro cine, con 30 funciones donde se proyectarán 50 producciones audiovisuales entre cortos y largometrajes regionales, nacionales e internacionales.El Mercado Audiovisual Regional, por su parte, propone siete actividades donde quienes llevan adelante realizaciones audiovisuales se encuentran en charlas, ronda de negocios, y desarrollo de proyectos para profundizar el fomento de la industria audiovisual de Entre Ríos, y constituir al FICER en una referencia regional.Una serie de actividades especiales fueron programadas junto a la grilla de películas: dos presentaciones de libros, capacitaciones y charlas sobre distintos soportes donde se puede leer en lenguaje audiovisual.El FICERmóvil en el marco del Festival estará proyectando películas en las localidades de Villa Clara, San Justo y San José para hacer de esta nueva edición una propuesta federal.El polo cultural que se habilitará durante los cuatro días del FICER, y que se encuentra ubicado en el espacio que ocupan las instituciones de la Secretaría de Cultura Provincial (centro cultural La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos), comprenderá no sólo el patio gastronómico, sino también un punto de encuentro y disfrute para los públicos y los protagonistas de las películas. Habrá 17 puestos gastronómicos de comidas y bebidas para disfrutar y compartir.Compartieron el acto de apertura del Festival, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la diputada nacional Carolina Gaillard, y el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani; y el Secretario de la Gobernación, Franco Ferrari.La comitiva internacional estuvo conformada por, en representación de la Embajada de España, asistieron Carolina Chávez, Encargada de Artes Escénicas; y el Consejero Para asuntos Culturales y Científicos Luis María Marina Bravo.Estuvieron presentes también los directores artísticos del Festival, Celina Murga y Nicolás Herzog; como así también Mauro Capezzuoli y Pablo Feulliade, responsables de la programación.Por los Organizadores del Mercado Audiovisual del FICER, estuvieron presentes Sergio Mazza, Paula Mastellone, Nahuel Valcarce, Eliana Di GiovaniTambién participaron Mario Andrés Giménez, presidente del Instituto Artes Audiovisuales de Misiones; y Matias Ariel Njirjak, gerente Técnico Operativo de ese organismo misionero.En representación del FNA asistieron Jorge Maestro y Gustavo Labriola, autor de libro sobre cine. También se sumaron los jurados de Largometrajes: Ana García Blaya; Juan Pablo Cinelli; y Carolina Sborovsky, y de cortometrajes: Alejandro Zaenon Gallo Bermúdez; Alian Devetac; Ana Carolina García. Los jurados del Mercado Audiovisual Regional: Cecilia Agüero; Cristina Tagmanini y Silvina Fontelles