Alberto Fernández dijo descartó un ajuste que "padecerían" millones

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el país no quiere "salir del mundo ni incumplir" sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo estar convencido de que "la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico" ya que un ajuste deja "afuera a millones de argentinos y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos, que siguen padeciendo".



El Jefe de Estado participó hoy del Gzero Summit Latin America 2021, un foro de debate sobre los desafíos y oportunidades geopolíticas de la región en el contexto de la pandemia y, en ese marco, brindó una entrevista en el que repasó su pensamiento sobre la economía global y local, el liderazgo político mundial, la negociación con el FMI y su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Fernández insistió en la necesidad de aprender las lecciones derivadas de la pandemia de Covid-19, un fenómeno que "dejó muy en claro" la "desigualdad y la injusticia social en el mundo".



"Quedó demostrado que ese capitalismo financiero que se impuso en las últimas décadas en el mundo sólo hizo millonarios a muy pocos, pero hizo a millones padecer la pobreza", afirmó el Presidente y señaló la desigual distribución mundial de fármacos contra el coronavirus: "Lo digo yo que soy uno de los países que pudo acceder con más velocidad y con más facilidad a las vacunas, pero veo lo que hoy está pasando en África y eso da cuenta de la injusticia que el mundo vive".



Pandemia, economía y desarrollo social fueron ideas que Fernández volvió a unir como partes de un mismo rompecabezas y llamó a responder al "imperativo ético de cambiar el mundo para hacerlo más igualitario, más equilibrado, más humano, que es lo que ha dejado de ser".



En la entrevista realizada por el fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer, el mandatario también fue consultado por las negociaciones por el pago de la deuda externa y, en ese pasaje, Fernández dijo estar "convencido" de que "la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico con industria que aumenta su producción, que esa producción se exporte y genere dólares para pagar la deuda".



El Jefe de Estado subrayó que la Argentina no quiere "salir del mundo ni incumplir" obligaciones, pero criticó "la lógica de los que piensan que primero para pagar hay que ajustar la economía para que la economía funcione es el capitalismo del descarte."



"Ajustando dejamos afuera a millones de argentinos y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos, que siguen padeciendo", señaló.



También afirmó estar "muy seguro" respecto del rumbo que deben tomar las mencionadas negociaciones con el FMI y tener la certeza de que es "el mismo que quiere" la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo. Ella se expresa como siempre se expresó y actúa como siempre actuó, lo que pasa es que ahora como no es la Presidenta cuando ella habla se lee de otro modo. Yo lo leo con la misma naturalidad que siempre la leí. Habló Cristina", concluyó.