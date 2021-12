Massa fue reelecto como Presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue reelecto este martes por unanimidad al cosechar el respaldo de todas las bancadas parlamentarias y afirmó que tendrá "la responsabilidad de liderar el diálogo y la articulación en esta casa".



Massa fue reelegido por todos los bloques, con excepción de los dos de izquierda que mantuvieron su postura de abstenerse en la votación.



Además se ratificaron como vicepresidente primero del cuerpo legislativo al diputado del PRO Omar Demarchi y como vice segundo al oficialista José Luis Gioja y se designó al mendocino radical Julio Cobos como vicepresidente tercero.



La propuesta para renovar el mandato como presidente de Massa fue formulado por el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien destacó su desempeño en la cámara "en una situación muy compleja y extraña", generada por "la pandemia" por Covid.



"La presencialidad, la verdad, le da mucha más consistencia al debate, a la confrontación de ideas que muchas veces surgen en el seno de los propios bloques y hacerlo de manera digital o remota complica muchísimo, pero la buena predisposición de todos los diputados y diputadas hizo que el funcionamiento de las comisiones fuera más que correctos", añadió.



También expresaron su respaldo los presidentes del Frente Pro, Cristian Ritondo, de la UCR, Mario Negri, de Evolución Radical Rodrigo De Loredo, Graciela Camaño en nombre del interbloque Federal, Juan Carlos Di Giacomo, en representación del interbloque Provincias Unidas, y Felipe Alvarez de Somos Energía.



La sesión contó con la participación del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, los gobernadores de Buenos Aires Axel Kicillof, de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Raúl Jalil, el secretario de seguridad Sergio Berni- y el referente de Evolución Radical, el senador Martin Lousteau, entre otros.



Tras agradecer su reelección, Massa invitó a los legisladores a que "en el trabajo y el diálogo podamos construir la confianza" como se hizo en los últimos dos años. "Quiero agradecer que me hayan dado la responsabilidad de liderar el diálogo y la articulación en esta casa", aseveró.



Agregó que espera que "este periodo que empieza sea de diálogo y de trabajo con debate, con ideas y respeto".



"Espero que tengamos la capacidad de escuchar al otro y ponernos en su lugar. Y que surjan las soluciones a los problemas de millones de argentinos", completó.



En esa línea, el titular del cuerpo llamó a "darle a los argentinos políticas de Estado" y que "más allá de nuestras diferencias tengamos la capacidad de construir coincidencias, con la convicción de que la diversidad que representa este Congreso nos permite reflejar la diversidad de ideas y en sueños la Argentina".



Además agradeció "a los trabajadores de esta casa porque cuando los diferentes presidentes de bloques mencionaron el esfuerzo que representó llevar adelante el trabajo en la pandemia, el esfuerzo silencioso de los trabajadores nos permitió sacar adelante la tarea en un momento difícil y excepcional".



Al respaldar la relección de Massa, Ritondo argumentó que el Frente Pro "va a acompañar" su reelección ya que tuvo que conducir la cámara cuando la Argentina transitaba los momentos más severos de la pandemia e " hizo funcionar la cámara con muchas mas sesiones que cuando no había pandemia"



Por su parte, Negri anunció que "en nombre de la UCR" van a "acompañar la designación" ya que en pandemia se pudo poner en funcionamiento la cámara baja, aunque señaló que espera que se mantenga "este camino de normalidad que permita mantener la presencialidad".



También pidió "tener los tiempos para desarrollar en profundidad los temas en comisión hasta la emisión de los dictámenes" y pidió volver a las sesiones ordinarias.



A su vez, el titular de la Coalición Cívica Juan Manuel López dijo "el oficialismo consiguió la primera minoría" y que por esa razón van a "acompañar la designación de Massa", al tiempo que pidió que "este año se prioricen las sesiones ordinarias como establece el reglamento del cuerpo".



Camaño dijo que "es costumbre que sea la primera minoría la que tenga Presidencia" y señaló que estaban "conformes" con la continuidad de Massa "por el trabajo realizado en la pandemia", pero pidió asumir "el compromiso que todos los miércoles" tengan "sesiones" como sucedía en otros años parlamentarios.



Si bien respaldó a Massa, Camaño se quejó de la falta de paridad en la conducción del cuerpo y pidió a los bloques mayoritarios que "reflexionen porque no puede ser una mujer no forme parte de los acuerdos que nos contengan".



En el último tramo de la sesión se decidió mantener en sus cargos a los secretarios Parlamentario Eduardo Cergnul; administrativo Rodrigo Rodríguez, mientras que se designó como Prosecretaria Parlamentaria a Ana Lozano -en reemplazo de Marta Luchetta, una histórica funcionaria de la cámara- y como Prosecretaria administrativa a Luis Samyn Ducó.