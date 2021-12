Actividad legislativa: la Cámara de Diputados sesiona por última vez en el año

Este martes la Cámara de Diputados de Entre Ríos realiza su 16º Sesión Ordinaria del 142º Período Legislativo, la última del año. El titular de la Cámara de Diputados, Ángel Giano realizó un balance del año y adelantó los proyectos que se tratarán.“Fue un año que de a poco pudimos retornar la presencialidad. Hoy estamos todos en la Cámara y pudimos llevar adelante toda la actividad legislativa con la participación de Diputados en todas las sesiones y dejando de lado la virtualidad”, valoró aÁngel Giano.“Estamos contentos de poder terminar un segundo año de gestión, más ala de las contingencias que nos tocó atravesar”, dijo.Sobre los temas que tratarán, hizo referencia a que La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados desestimó el pedido de juicio al Procurador García.“Someteremos al pleno el pedido de juicio al Procurador García. No lo vamos a desestimar porque nunca la tratamos. Acá hay una aplicación de la Constitución que dice que no hay denuncia”, señaló.Al respecto, agregó que “las denuncias que se hacen durante el Jurado de Enjuiciamiento tienen una ley y causas determinadas en las cuales se basaron quienes denunciaron al Procurador García ante el jurado. El juicio político no tiene una ley, es solo la constitución y tiene su procedimiento taxativo”.Otro de los temas a tratar es la “integración de las minorías en el PJ”. En ese sentido, Giano indicó que “es algo que hablamos con el Gobernador y es algo que fortalece la democracia interna.“Hasta hoy cuando una contienda electoral en nuestro partido, quien gana la elección por un voto se queda con todos los cargos que se disputan. Hay poca participación de la interna, porque no hay una participación de la minoría”, finalizó.