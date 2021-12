Se dispuso una investigación interna por joven que apareció muerto en comisaría

La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero visitó la ciudad de Concordia para ser parte del acto de señalización del Regimiento, como “Sitio de la Memoria”, recordando lo que fue la dictadura y las victimas del proceso.En diálogo con Diario Río Uruguay, la funcionaria comentó que aprovechó la oportunidad para mantener una reunión con el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, donde dialogaron de diversos temas referentes a la seguridad de la ciudad.“De inmediato de ocurrido el hecho se me notificó. Ahora sé que está trabajando el Juzgado de Garantías y la Fiscalía. Nosotros hemos puesto a disposición las pruebas y la fiscal interviniente impuso medidas probatorias que no puedo revelar porque es un dato judicial”, señaló.“Estamos a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación”, subrayó Romero, al tiempo que indicó que “también hay imágenes porque la comisaría tiene cámaras internas, las cuales fueron brindadas a la investigación y por supuesto nosotros iniciamos una investigación interna”.Concretamente, Romero puntualizó que “el dato que tenemos de parte de la policía es que esta persona se quitó la vida, pero esto es lo que está sometido a la investigación", mientras que "la situación de los funcionarios estará a las resulta del sumario que se desarrolla y de la actuación de la Fiscalía”.Para concluir, la entrevistada fue consultada acerca de si se prevén cambios para la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, ante lo que respondió que los mismos “están en estudio”.“Siempre hay rotación, ascensos o cambios que motivan el traslado de los funcionarios, pero hasta el momento no están decididos esos cambios todavía; si se hicieron algunos otros como por ejemplo en la Jefatura Departamental de Colón”, concluyó Romero.