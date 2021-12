Bordet volvió a pedir por la apertura de los puentes con Uruguay

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamó este martes desde la República Oriental del Uruguay por la demora de autoridades de salud del gobierno argentino que no habilitan el paso de los puentes que unen su provincia con el país oriental.“Resulta incomprensible que funcionarios del Ministerio de Salud no tomen dimensión del problema que están causando en Entre Ríos”, sostuvo Bordet durante el acto de traspaso de mando de las autoridades del Comité de Cuenca del río Uruguay del que participó el presidente Luis Lacalle Pou.El mandatario entrerriano señaló a la prensa uruguaya el “perjuicio” que la demora trae aparejada al “turismo, el comercio y a muchas familias de la región”.“Hace semanas que está trabado, a la firma de la autorización”, explicó y contó que lo dialogó “con el Jefe de Gabinete (Juan Manzur), que está muy interesado que esto rápidamente salga”.“Desde Entre Ríos venimos gestionando hace varios meses la apertura de los puentes Colón -Paysandú y Gualeguaychú - Fray Bentos, como ya lo hicimos en Concordia - Salto”, apuntó el mandatario y subrayó que “ponemos a disposición toda la infraestructura y el personal para garantizar que sean pasos seguros”.Sin embargo “hay una disposición del Ministerio de Salud de la Argentina que todavía no nos autoriza, de manera incomprensible”, puntualizó y sostuvo que “es muy necesario llevar adelante estos procesos de integración para el turismo, pero también para las familias que están ensambladas a ambos márgenes del río Uruguay y que necesitan poder reencontrarse”.Por último, remarcó que no compartimos las razones sanitarias que se aducen porque hoy la situación nos permite llevar a cabo esta medida. Por eso vamos a seguir insistiendo para que los puentes se abran”, remarcó Bordet, y aclaró: “somos optimistas”.