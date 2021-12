Inauguraron la ampliación de la Jefatura Departamental Federación

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein, y al intendente de Federación, Ricardo Bravo, inauguró obras de ampliación y mejoramiento en la Jefatura Departamental de esa localidad y la nueva sala de monitoreo.En la tarde de este lunes, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia visitó la localidad de Federación donde inauguró la obra de ampliación de la jefatura departamental, ubicada en calle Las Azaleas 788.El proyecto fue iniciado por la Policía local, con fondos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), con el objetivo de mejorar la estructura departamental y brindar un mejor espacio laboral para el personal."La combinación de esfuerzos que hubo para esta obra no hubiera dado este hermoso resultado si no fuera por el amor puesto en lo que se ha hecho. Se nota en la belleza y en la eficiencia de este nuevo edificio. También la municipalidad ha puesto su esfuerzo para ayudar a instalar las cámaras de seguridad, sumando fondos propios y los aportes del Ministerio, del Fondo Provincial de Seguridad (FoProSe) que hoy le dan mayor tranquilidad al habitante y al turista", sostuvo la ministra Romero durante la inauguración del nuevo edificio de la jefatura.En este marco, agregó: "Hace 45 años la represa de Salto Grande modificó la historia de Federación. Dentro de esas primeras construcciones, que fueron concebidas en la nueva ciudad, estaba este edificio. Hoy remodelarlo implica bienestar para la Policía que trabaja aquí y para la población que viene a hacer trámites o denuncias y se siente en un espacio mucho más confortable, donde se puede brindar mejor atención".En esta línea, la titular de la cartera de Gobierno felicitó al jefe departamental Fabio Noya y "a todas las personas que pusieron un granito de arena y colaboraron para hacer este proyecto posible".El jefe de Policía, por su parte, se refirió al beneplácito que genera esta remodelación del edificio "porque más allá de lo estético del diseño y que enriquece la arquitectura de la ciudad, redunda en amplios beneficios para la comunidad en general y, de modo especial, para el personal policial que aquí se desempeña".Además, destacó "el trabajo mancomunado entre la Departamental y otras instituciones públicas como la CTM, y también privadas, que permitieron concretar el proyecto", al tiempo que felicitó al personal que llevó adelante la obra junto a la conducción policial.Con estas obras de ampliación y mejoramiento del edificio se incorporaron nuevas oficinas de atención ciudadana con mobiliario necesario para el servicio; nuevas aberturas y pisos, cielorrasos y veredas; nuevo comedor y cocina con su instrumental industrial; nuevos gabinetes sanitarios y sistema de iluminación.Se realizaron refacciones en la sala de video-vigilancia, donde actualmente funciona el centro de monitoreo con cámaras y domos en puntos estratégicos de la ciudad."Nuestro gobernador junto a sus ministros siempre tienen en agenda la ciudad de Federación. Las gestiones que venimos haciendo siempre nos respondieron y están a disposición de lo que necesitamos. No solamente gestiones que hacen a obras sino también lo que hace a la salud, a lo humano y mejorar la calidad de vida de los vecinos", detalló por su parte el presidente municipal, Ricardo Bravo.En tanto, el jefe departamental Fabio Noya, mencionó: "Proponerse objetivos y llegar a alcanzarlos es algo muy gratificante. Es un día muy feliz para todo el personal que componemos la jefatura. Somos un equipo de trabajo que hoy se siente muy orgulloso. Nos planteamos por una necesidad real y concreta de funcionamiento, la necesidad de planificar una ampliación. Teníamos un espacio verde disponible y es ahí donde se proyectaron las obras".En este sentido, el funcionario policial agradeció a la Comisión Técnica Mixta (CTM), "que colaboró con los materiales para llevar adelante esta obra, fuimos presentando balances y nos acreditaban las etapas siguientes"; y agregó: "Se pudo realizar una gran mejora y ampliación. No solo se realizó la nueva cocina, sino que además se refaccionó la parte interna y la central de monitoreo".Acompañaron el acto de inauguración, el senador Rubén Dal Molín; el juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa; el subjefe departamental, Luis Ignacio Pereyra; el ex subjefe de la Policía de la provincia, Juan Ramón Rosatelli; los intendentes de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, y de San Jaime de la Frontera, Antonio Rodriguez; la secretaria delegación Argentina, Juliana Celeste Cuelho; el concejal César Cornalo, de Villa del Rosario; la directora del hospital San José de Federación , Carolina García; la directora Departamental de Escuelas, Mónica Masetto; fuerzas de seguridad y personal policial en situación de retiro.Durante su visita por Federación, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia entregó al intendente Ricardo Bravo un alcoholímetro Alcotest 7510AR al área de tránsito municipal. Esta herramienta, que permitirá desarrollar mejores controles, se enmarca en las políticas de fortalecimiento municipal llevadas adelante por el Observatorio de Seguridad Vial.Además, Romero entregó dos aportes de 90.000 pesos, uno a la municipalidad, para la adquisición de un sistema de sonido; y otro al Club Atlético Estudiantes, para la compra de luminarias para el campo de juego de la cancha de fútbol.