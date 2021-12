Stratta presentó un programa para mejorar las instalaciones de los clubes

Respaldados por el Estado

Durante una reunión con los clubes de la ciudad de Diamante que tienen práctica del fútbol femenino, la vicegobernadora Laura Stratta presentó el programa "Deportistas en Igualdad", que contribuirá con las entidades deportivas para acondicionar sus instalaciones de modo de generar condiciones más igualitarias para que las mujeres y diversidades tengan condiciones apropiadas para el desempeño del deporte.Se trata de la construcción de sanitarios o la mejora de los existentes o de los vestuarios apropiados para adultos, adultas, adolescentes, niños y niñas. También espacios de lactancia o cualquier otra necesidad que las instituciones lo planteen.Stratta fue recibida por el intendente Juan Carlos Darrichón, la senadora Claudia Gieco; el viceintendente Emilio Herdt; y representantes de los clubes San Martín, Atlético Diamantino, Huracán, Puerto Nuevo, Defensores de Belgrano, y del Club Social y Deportivo Strobel. También participaron técnicos y autoridades de la Liga Diamantina de Fútbol. Asimismo, participaron la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Sigrid Kunath, y el secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora expresó: "Este programa surge desde el territorio, las demandas y desde el poder construir igualdad en todos los ámbitos de la vida social. Y el deporte es un ámbito muy importante desde donde podemos construir, porque el deporte forma en valores y los valores que se transmiten tienen que ver con construir una mejor sociedad", resaltó.Seguidamente, recordó la Ley de Paridad Integral, sancionada hace más de un año, que permite "tener un piso de igualdad para caminar junto a los varones". Luego, Stratta explicó que a partir de un encuentro con el presidente municipal Juan Carlos Darrichón y la necesidad de algunas instituciones deportivas de la Liga Diamantina de contar con infraestructura adecuada para que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad, desde la Vicegobernación y la Red para la Igualdad, se comenzó a trabajar en esta propuesta y poder llegar a cada rincón de la provincia."Los clubes tienen una función social que es indelegable y el Estado tiene que acompañar y aportar", dijo la vicegobernadora tras agregar: "La agenda de género tiene que ver con construir igualdad, no se trata de sacar el lugar a nadie, sino que todas y todos tengamos las mismas chances y oportunidades. Y saber que cuando se abre una puerta, esa puerta permite que ingresen más", acotó.En otro tramo de su discurso, la vicegobernadora recordó que el gobernador Gustavo Bordet "siempre nos pide estar en el territorio y tener el oído atento a las demandas. Por eso hoy estamos dando pasos hacia adelante porque se trata de construir igualdad, generar oportunidades y construir una mejor sociedad".En este sentido, Stratta anunció que "la prueba piloto" se hará en Diamante. "Vamos a trabajar fuerte y en articulación con las entidades deportivas y la Secretaría de Deportes de la Provincia para que luego este programa recorra cada rincón de la provincia", aseveró la vicegobernadora.El intendente Juan Carlos Darrichón habló sobre la importancia de la presencia del Estado. "Nuestra política de Estado es acompañar a los clubes", dijo tras agradecer la presencia de la vicegobernadora y su acompañamiento en esta iniciativa. "Ella interpretó nuestra idea y le dio forma. Hoy nuestra provincia, que debe ser la primera a nivel nacional, tiene una política de Estado para que las mujeres puedan practicar deportes y tener su espacio en el club", aseveró el presidente comunal. Y añadió: "Como Estado hoy decimos: presente".En tanto la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath, destacó la importancia del aporte para la construcción de los vestuarios, al expresar que estos servirán "para que las mujeres puedan transitar estos espacios del deporte en situación de igualdad con los varones". En esa misma línea, "la idea es contribuir desde esta mirada en el territorio, atendiendo una demanda que nos compartió el intendente y que rápidamente la vicegobernadora tomó y le dio forma para poder desandar esta propuesta y anunciarla especialmente en Diamante, reconociendo también la motorización que tanto la senadora Claudia Gieco y cada uno de los que tienen responsabilidades en las entidades deportivas le han dado a esto".Por su parte, el presidente de la Liga Diamantina de Fútbol, Juan Ramón Galo, agradeció el apoyo y la presencia de la vicegobernadora en la localidad. "Para nosotros es importante porque realmente necesitamos sentirnos respaldados. No somos muchos los dirigentes que quedamos y sin embargo, le ponemos pasión todos los días a nuestro trabajo" expresó. Luego, hizo extensivo el agradecimiento a las y los legisladores y funcionarios que "siempre tienen una respuesta para darnos cuando la necesitamos y eso es muy positivo para el deporte".Respecto al aporte, dijo que "esto va a ser una motivación muy importante no sólo para los entrenadores sino para los clubes que tengan el apoyo que necesiten".A su vez la dirigenta del Club Huracán, Gisella Tonutti, se refirió a los inicios y la actualidad del fútbol femenino en la localidad: "Al principio fue una prueba piloto de fútbol 9. Cuando empezamos éramos dos o tres equipos, y así se llegó a ocho. Hoy en la Liga somos seis los equipos". En este sentido, expresó que "estamos contentísimos todos porque si bien el fútbol suena como algo masculino, nosotras logramos una igualdad y queremos que siga creciendo. Sumamos categorías inferiores. Tenemos la prueba piloto de la Sub 14 y las chicas están enganchadas haciendo este deporte que muchos queremos y por el que nos apasionamos".Por último, mostró su agradecimiento a la vicegobernadora y a las y los funcionarios presentes por el apoyo y a las autoridades de la Liga por permitir el desarrollo de la disciplina para las mujeres. "Que no sea fútbol femenino, sino un fútbol para todas y todos", afirmó.