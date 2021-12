Testigo declaró que videos de la Cumbre del Mercosur tenían perfil institucional

El catedrático Enrique Rinesi aseguró este lunes por la mañana ante el Tribunal de Juicio por delitos contra la administración pública que los spots publicitarios difundidos durante la Cumbre del Mercosur no tuvieron intencionalidad proselitista sino que tenían un marcado perfil institucional, contradiciendo la hipótesis de Fiscalía que sostiene que esos videos estuvieron hechos para promocionar la intención del ex gobernador Sergio Urribarri de alcanzar la presidencia de la Nación.



Rinesi, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía y con más de 20 libros en su haber relacionados con la teoría y la filosofía política fue convocado por las defensas para que evalúe el sentido de los spots utilizados durante la Cumbre del Mercosur en 2014.



“De ninguna manera me parece que sean spots electorales o que están tratando de instalar una candidatura. Se tratan de una rendición de cuentas, de la publicitación de actos de gobierno que es un principio republicano (que consisten en) no un derecho de los gobernantes, sino una obligación. Está cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía a lo largo de la gestión y el porqué una institución tan importante como el Mercosur eligió la provincia”, sostuvo luego de observar los cuatro videos.



“Hay ahí un discurso de celebración de un acontecimiento, de orgullo por eso, de información de lo actuado en el ejercicio del Gobierno. De ninguna manera me parece que estemos ante un discurso de materia electoral, ni explícita ni implícita”, resumió.



“El spot electoral - abundó - tiene ciertas reglas. Se presupone que hay una campaña lanzada”.



Por otro lado, Rinesi también habló ante el Tribunal integrado por José Luis Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno sobre la solicitada contra los Fondos Buitres que el Estado provincial pagó en 2015. Fiscalía considera que ese escrito también fue parte de la campaña publicitaria de Urribarri para ser presidente.



“De ninguna manera - consideró - Hay (en el texto) una evaluación sobre la situación económica y política en el mundo. El objetivo está en el título: reafirmar la democracia en la Argentina”, estimó.



Luego de Rinesi dio su testimonio la ex secretaria personal de Pedro Báez entre 2007 y 2015, Georgina Galetto, quien contó pormenores de la actividad diaria de la cartera y del tipo que trabajo que llevaba adelante el ex ministro.



La audiencia cerró con un debate entre Fiscalía y Defensas sobre la incorporación como prueba de informes de las empresas telefónicas, dado que la acusación había desistido de que se presenten como testigos de acreditación empleados de esas compañías para certificar la información que la acusación presenta. El argumento de los defensores es que, al haber dejado de lado la concurrencia de estas personas, no hay quien certifique que los listados son reales y correctos y que no han sido adulterados. El Tribunal escuchó argumentos y contraargumentos y difirió hasta el martes la decisión. (APF)