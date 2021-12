Gainza: “Dimos el primer paso consolidar un cambio en Entre Ríos y en Paraná”

El exconcejal Emanuel Gainza y el diputado provincial, Esteban Vitor, cerraron el año político con una gran convocatoria en el Club Peñarol. El objetivo del acto fue agradecer a los militantes por el trabajo realizado en la campaña legislativa de este año y hacer un balance sobre “el resultado electoral que le dio a Juntos por Entre Ríos una victoria contundente sobre el Frente de Todos en la ciudad de Paraná”.Vitor afirmó “en toda la provincia y especialmente en Paraná, los vecinos le dieron un mensaje claro al Gobierno; no hay más espacio para la corrupción, para el clientelismo y tampoco para los privilegios. La elección del 14 de noviembre demuestra que los entrerrianos no estamos dispuestos a vender nuestra dignidad y por eso decidieron acompañar la propuesta de Frigerio a lo largo y a lo ancho de la provincia.”Por su parte, Gainza agradeció a los presentes “lo primero que quiero decirles es gracias; gracias por haber repartido la boleta, por haber fiscalizado, por haber llevado nuestra propuesta a cada barrio y cada casa de esta ciudad; pero sobre todo gracias por haber sido protagonistas de una elección histórica que es el primer paso para recuperar Entre Ríos y la ciudad.”“Desde ahora tenemos que trabajar día a día para que a partir del 2023 las puertas del Municipio vuelvan a estar abiertas; con este encuentro estamos dando inicio a un camino que comenzó el 14 de noviembre y que culmina cuando recuperemos la ciudad de Paraná para los vecinos”, sentenció el dirigente de Juntos por el Cambio.Del encuentro participaron la Ex Diputada, María Alejandra Viola, los Concejales, Maximiliano Paulin, Francisco Avero, Walter Rolandelli, los dirigentes, Pablo Donadío, Fabián Carabajal, Silvia Campos, Rosana Toso y Yamina Lucero, entre otros.