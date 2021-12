Doce diputados radicales, incluida la entrerriana Antola, formarán bloque propio

Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, anunció hoy la formación de un bloque propio en la Cámara de Diputados, dentro de Juntos por el Cambio, y de esta manera formalizó su decisión de alejarse de la conducción que preside el cordobés Mario Negri, luego de no lograran superar las tensiones internas generadas en el seno de esa bancada entre ambos sectores.



Así lo anunció en un comunicado de prensa el sector de la UCR referenciado en la Cámara de Diputados en Emiliano Yacobitti, que venía cuestionando la conducción ejercida por Negri.



"El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio", adelantaron en el texto los diputados que conformarán el bloque UCR Evolución, integrado por 12 legisladores, presididos por el diputado electo Rodrigo de Loredo, de Córdoba.



El documento se dio a conocer pocas horas antes de la reunión prevista para esta tarde a las 18, donde se iban a definir las autoridades del bloque radical, que conduce hasta el momento Negri, de cara a las sesión preparatoria que se realizará mañana, donde jurarán los diputados que resultaron electos el 14 de noviembre y en la que se procederá también a la renovación de autoridades de la Cámara baja.



En el texto, los diputados afirmaron: "Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social".



De esta manera, este espacio que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba) y estará integrada por los siguientes once diputados y diputadas: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Sta Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa).