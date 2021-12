Pagliotto: “Nada tiene que ver el pedido de jury con cuestiones de otras causas”

Política Procurador recusó y denunció a cuatro integrantes del Jurado de Enjuiciamiento

La procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche fue apartada de sus funciones por el jurado de enjuiciamiento, que la suspendió y ordenó el inicio de un jury en su contra. La misma consideró que esta determinación es “irregular”. Afirmó al respecto que “no tuve una inconducta ni manipulé ninguna investigación, creo que ya está demostrado, esto es un mamarracho jurídico”.Al respecto,consultó al abogado Rubén Pagliotto, uno de los impulsores de la denuncia para dejar en claro los puntos que motorizaron en su momento la presentación.Al respecto, el letrado enumeró tres aspectos centrales. El primero de ellos es que “, iniciado el proceso penal por la causa contratos, de su vínculo amistoso y comercial con el contador Pedro Opromolla, imputado en la referida causa. Su esposo, el contador Luis Sebastián Orlando Bertozzi, compartió el estudio contable OKO con Pedro Opromolla, Guido Krapp y, a su vez, ese estudio funcionaba dentro de Integral Asesoría, cuya oficina se emplaza en calle Misiones 276, manteniendo vínculo también con el corredor inmobiliario imputado en la causa, Lucio Mansilla, encargado de administrar las propiedades que imputado y fiscal compartían y cobrar el alquiler de una de ellas, ubicada en calle 9 de julio 165”.El segundo punto mencionado por Pagliotto es que la ahora suspendida fiscal “ante la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno,, pronunciando con estridencia e indisimulada ira la frase: “Es falso Su Señoría”, ante la mención que de ello hizo uno de los abogados defensores, Leopoldo Cappa”. Acotó que “incluso, finalizada la audiencia, profirió amenazas directas contra el doctor Miguel Ángel Cullen, en presencia de otros abogados y periodistas que se encontraban en la Sala. Debemos recordar que no era copropietaria de una sino de dos propiedades, situadas en calles La Paz y Urquiza, respectivamente”.Como tercer aspecto, mencionó “haber incurrido en undel Estudio Integral Asesoría /OKO, a quien también se le secuestró su teléfono celular”. Ello aconteció “con motivo de que en la audiencia en que el señor Mario Deiloff declaró como testigo, mencionó al esposo de la fiscal Goyeneche, como integrante de ese Estudio, frente a lo cual la procuradora Goyeneche enfureció y comenzó a maltratar al testigo, lo que se hizo más ostensible aun cuando a pedido de la propia fiscal anticorrupción Goyeneche, el motomandado describió físicamente al contador Orlando Bertozzi, definiéndolo como “peladito y de anteojos””.“Todos esos hechos que acabo de describir, encuadran en causales de Jury, conforme la legislación vigente”, enfatizó el profesional que a fines de los 90 integró la por entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).En otro tramo de las declaraciones a este medio, Pagliotto remarcó que “en esta causa (contratos ficticios en la Legislatura) sucedieron varios procesos muy disruptivos y que desnudan una, que podrían, incluso, llegar a configurar una conducta delictiva”.Citó sobre esto “tres hechos vergonzosos que desnudan unapor parte de ambos denunciados”.de la causa Contratos Truchos, resultando inentendible y desopilante, que, de cuatro años de gestión legislativa de una de las Cámaras, no quedara un solo registro de los movimientos de fondos y de los nombramientos que se hicieron”, empezó resaltando.Enseguida cuestionó que se haya “escindido en “capítulos” la causa Contratos y, contrariando lo que se hubiera hecho en cualquier investigación similar, es decir, comenzado por investigar a los niveles más altos de responsabilidad administrativa y política de ambas Cámaras Legislativas, esto es, vicegobernadores, presidentes de la Cámara de Diputados y legisladores (diputados y senadores), que tuvieron esas funciones en el período comprendido entre diciembre/2007 y Septiembre/2018, se los excluyó, teniendo al día de la fecha y después de tres años de pesquisas, imputados solamente los niveles más bajos de responsabilidad y algunos, muy pocos, niveles intermedios”.Ello, “a pesar de estar muy claro y consignado en la causa, que existen normas que dan cuenta de cómo se tramitaban y decidían las contrataciones en sendas Cámaras Legislativas. Sin ir más lejos, no hace mucho tiempo atrás, el propio imputado Cardoso aclaró que era y es imposible concretar contrataciones sin la Intervención de los Legisladores y de los Presidentes de ambas Cámaras, con lo cual lo decidido por García y Goyeneche, con mayor responsabilidad del primero, es un auténtico mamarracho jurídico procesal, sólo entendible en un tiempista comode la que ha sido sin dudas, una de las mayores maniobras de saqueo de fondos públicos de la historia institucional de Entre Ríos”.Y también remarcó que se dio “desigual trato en la causa contratos a unos imputados respecto de otros. Ha habido un trato mucho más benigno, por caso, para los ex socios del cónyuge de la fiscal anticorrupción. Baste repasar para corroborar esta observación. Incluso, hicieron un festival de prisiones preventivas con algunos imputados y no así con otros”.Interrogado sobre la postura de Goyeneche, quien se refirió al jury en su como un “mamarracho jurídico”, Pagliotto manifestó que no le “interesa responderles a personas sin honor ni dignidad. Pero sólo para que los ciudadanos lo entiendan y adviertan, que tanto García como Goyeneche apelan a operaciones de prensa berretas y a victimizarse, les recomiendo, como contribución republicana, que”.Argumentó en tal sentido que “lo que denunciamos ante el Jury con el doctor Guillermo Mulet, está condensado en 100 carillas y una oferta probatoria variada y contundente.Al respecto los instó a que “terminen de una buena vez de invocar a sellos de goma, congresos fantasmas y de jugar a las escondidas.. Sin ir más lejos, si el Sr. Urribarri hoy está siendo juzgado, en parte es por nuestras denuncias, las que dimos en soledad, en épocas en que el Procurador García era sordo, ciego y mudo ante casos de corrupción que explotaban en sus narices. Entonces, señores procuradores, con nosotros no se metan”, advirtió.“Nada tiene que ver este pedido de jury con cuestiones de otras causas., que creen que los demás somos de su misma condición. A ambos los denunciamos por incumplimientos funcionales, mal desempeño y graves desórdenes de conducta que están a la vista y que volvamos con lujo de detalles en el memorial de denuncia. Ello debe entender que “no ofende quien quiere, sino quien puede””, enfatizó Pagliotto.Acerca de los dichos de, quien esgrimió que “por una cuestión de supervivencia”, dividió “en dos el caso” de los contratos ficticios, consideró que “para decir eso que dijo la Procuradora, mejor hubiera guardado prudente silencio. Hay veces que el silencio es más conveniente que decir cosas, máxime cuando lo que se diceY fue más allá al expresar: “No sé la doctora Goyeneche, pero que Jorgeesta tesis payasesca, vergonzosa y de pésima factura intelectual,, no tengo ninguna duda”.A paso seguido, el abogado insistió: “Los fiscales y todos los funcionarios judiciales deben entender que tiene plena vigencia y hace al concepto de República,””.“Que terminen de una buena vez de emparentarnos con los imputados de las causas por supuestos hechos de corrupción. Nada tenemos que ver. Ustedes háganse cargo de lo que hicieron y de lo que dejaron de hacer”, manifestó dirigiéndose a García y a Goyeneche.Y como conclusión, resumió: “Una vez más reiteramos que. Se ha promovido por sus malas conductas funcionales y por lo que no quieren investigar”.