UPCN reclama que el CGE defina sobre la estabilidad de los auxiliares

La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, reclamó las respuestas que el CGE tiene pendientes con relación a la situación de planta de los auxiliares de educación.Domínguez aclaró que "Es un compromiso que asumieron las autoridades del CGE en las reuniones de la mesa paritaria sectorial. Vemos que pasan los días y ese compromiso no se está cumpliendo. No fuimos citados ni recibimos información sobre el planteo que hizo nuestro sindicato"."A la altura del año en que estamos, urge que nos convoquen y que comuniquen: ¿Cuántos son los trabajadores que cambiarían su situación de revista? ¿Qué proyección están haciendo? ¿Cómo vamos a tratar el tema de la estabilidad de los compañeros y compañeras auxiliares?", se preguntó la representante gremial.Carina Domínguez advirtió que "desde UPCN no vamos a admitir decisiones que vayan en sentido contrario a la paritaria general", dijo y reiteró el pedido para "que se reconozca a los auxiliares de educación, que se avance con su estabilidad".