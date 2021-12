"Caminos del Río Uruguay no invierte en la ruta 14 y prefiere pagar multas"

El legislador explicó que "la empresa concesionaria - desde hace un tiempo bastante importante a la fecha, ha dejado de hacer los bacheos y los arreglos en la cinta asfáltica".



"No hay que ser demasiado inteligente para darnos cuenta que esto tiene que ver con que la concesión se le vence en 2022", mencionó. Subrayando que "la empresa no tiene interés en mantener las inversiones necesarias, que están establecidas en el propio contrato donde dice que el 40% de lo recaudado en las cabinas de peaje debe ser destinado a la reparación permanente de la ruta".



Loggio denuncia que "eso no está ocurriendo y en la actualidad, ni siquiera la mayoría de los camiones transitan por la mano derecha, el lado lento, dado que está muy deteriorado y tiene profundo huellones". Tal situación "hace que los otros vehículos tengan que hacer maniobras indebidas y cruzarlos por la derecha a los camiones", explicó.



A su entender, "la única responsabilidad de todo esto es de Caminos del Río Uruguay".



Multas

Por otra parte, el legislador dijo que se entrevistó con el propio titular de Vialidad Nacional. Sin embargo, "como la firma no está invirtiendo nada, prefiere pagar las multas", opinó.



Por todo, se plasmó un proyecto de declaración en la Legislatura provincial mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que exprese al Gobierno Nacional la necesidad del efectivo y correcto mantenimiento y mejoramiento del corredor vial de los diferentes tramos de la Ruta Nacional N° 14.



"Me encontré con un apoyo unánime, dado que todos los legisladores utilizan la ruta y conocen el estado en el que está", remató en contacto con Diario Río Uruguay.