Giano participó del cierre del V Congreso Argentino de Justicia Constitucional

"En Entre Ríos hemos dado muestras de que la participación ciudadana y la mayor democratización en los tres poderes del Estado son una política pública", afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, en su intervención en el cierre del V Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná con la presencia de destacados juristas nacionales e internacionales.



"La Participación Ciudadana en los tres poderes del Estado" fue el eje de este encuentro, que estuvo organizado por el Gobierno de Entre Ríos en conjunto con la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC) y la colaboración del Colegio de la Abogacía, la Asociación de la Magistratura y la Universidad Nacional del Litoral.



En el panel de clausura también estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y el titular de la AAJC, Patricio Maraniello.



En su exposición, el presidente de la Cámara baja se refirió a los diferentes institutos y herramientas impulsadas desde la Legislatura para favorecer la participación ciudadana, entre las que mencionó la implementación de los juicios por jurados e iniciativas como el portal Leyes Abiertas, el cual permite que entrerrianas y entrerrianos intervengan en la co-creación de proyectos.



"Uno de los desafíos es abrir la Legislatura a la ciudadanía y esto implica no sólo participación, sino también mayor y mejor información y comunicación", sostuvo el presidente de la Cámara baja, quien recordó que "hoy a través de los distintos medios digitales y redes sociales la ciudadanía tiene la posibilidad de enterarse de lo que hace la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores".



"En esta gestión a los diputados y diputadas nos pareció necesario no solo ir a la digitalización total e integral del trabajo legislativo, sino también ir hacia este desafío de apertura. Por eso hemos puesto en marcha la primera radio del Estado entrerriano y ahora estamos en camino a la televisión", remarcó Giano.



En ese sentido mencionó: "Recientemente pusimos en marcha dos iniciativas que van en la dirección de la participación popular. Una es la posibilidad de presentar proyectos de ley de modo más ágil que la iniciativa popular que está incorporada a la Constitución. La otra es la posibilidad de que cualquier diputado o diputada cuelgue en la página de la Cámara su proyecto de ley para que cualquier entrerriano o entrerriana pueda opinar, sugerir o cuestionar. Este es un camino que va produciendo una mayor democratización, en este caso en el Poder Legislativo".



Por otro lado, Giano hizo un repaso sobre el proceso de sanción de la ley que dio lugar a los juicios por jurados en Entre Ríos y de "las dudas que hubo un aquel momento, las cuales hoy ya fueron despejadas después de 13 juicios". Y agregó: "La mayor representatividad social y heterogeneidad que hay en la composición de los jurados es una fortaleza".



Finalmente, destacó: "Queda mucho por hacer, pero sin duda la experiencia que tenemos de trabajar por la participación ciudadana en los tres poderes del Estado, es una muestra de que esto es una política pública en Entre Ríos".



Por su parte, Stratta sostuvo que "las democracias tienen una demanda muy fuerte que es avanzar a la participación ciudadana", y advirtió: "Quienes formamos parte del Poder Legislativo estamos permanentemente viendo cómo construir vínculos de confianza con la sociedad, pero a la vez darle mayor participación".



Asimismo, la vicegobernadora destacó que "el año que viene se van a cumplir 30 años del Senado Juvenil", una experiencia que "acerca a los alumnos a las instituciones de la democracia y a la importancia del debate de ideas".



En tanto, Romero calificó al Congreso como "enriquecedor" y aseguró: "De las exposiciones que hubo surge no solo el análisis de lo previsto en la Constitución y leyes, sino también de lo que podemos crear cosas para crecer".