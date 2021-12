Manzur al FMI: "Queremos pagar, pero necesitamos que nos dejen crecer"

"Queremos pagar, lo único que pedimos es una condición: que nos dejen crecer", afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al hablar hoy ante los industriales de la UIA.



El funcionario, que fue recibido por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo que "la deuda fue irresponsable, pero ya está, no vamos a llorar sobre la leche derramada".



"Hay que solucionarlo y lo vamos a hacer. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, queremos resolver este problema y queremos pagar. La Argentina quiere pagar. Lo único que pedimos es una condición, que nos dejen crecer para poder pagar", señaló.



En la Conferencia Industrial, Manzur dijo no tener dudas de que "vamos a llegar a un acuerdo -con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y va a ser el mejor acuerdo posible para el pueblo argentino".



Reconoció que existen "dificultades", pero dijo que están "absolutamente convencidos de la potencialidad que tiene el país".



Manzur destacó que "los empresarios estuvieron a la altura de las circunstancias" y agregó: "Es el reconocimiento que desde el Gobierno queremos hacer".



Resaltó que este año el crecimiento "va a terminar cerca del 10%", lo que significa "recuperar la totalidad de lo que se ha perdido" por la pandemia.



También subrayó que la Argentina fue "de los primeros países en generar cobertura a la población" con la vacuna contra el coronavirus y que, gracias a eso, "los niveles de cobertura son óptimos".



Al hablar en la exposición que se realiza bajo el lema "Exportar Valor Argentino: claves para un Mercosur productivo", Manzur dijo que la economía está "creciendo un poco mas del 9%, cerca del 10%, recuperando la totalidad de lo que se ha perdido con la pandemia, como producto de políticas sanitarias adecuadas".



El funcionario resaltó que "en plena pandemia, con todos los inconvenientes conocidos, nuestro país exporto por 75 mil millones de dólares una cifra que no la teníamos desde el 2010 o 2011".



Explicó que el Gobierno "empezó y a los 90 días el mundo cambio y se freno producto de la situación inesperada, una pandemia que no ocurría en la humanidad hace cien años con impacto social y en la economía".



Dijo que "en el Gobierno, en los dos primeros años, lo primero que tuvimos que hacer fue cuidar la vida y priorizar la salud de los argentinos".



Sostuvo que la pandemia dejó "niveles de pobreza inaceptables indicadores socio sanitarias y económicos con caídas también inaceptables productos de la situación a nivel global".



Además, Manzur destacó el proceso de vacunación y sostuvo que "trajo una recuperación de todos los indicadores económicos".



Aseguró que el país tiene "asegurado este año y una parte del que viene un stock de vacunas, y eso nos da previsibilidad, y nos permite poder pensar en el desarrollo".



"También hay que entender que sin inversión no hay potabilidades de trabajo, y ese es el desafío central del gobierno", dijo Manzur, que reclamó a las entidades financieras "generar condiciones para que halla inversión".



Al referirse al sector exportador, agregó que "con todas las dificultades que se conocen lo que logramos nos hace pensar en un futuro mejor".



Añadió que "hemos conseguido más mercados y es verdad que hubo un incremento de los precios pero también creció mas del 10% el volumen exportado".



"¿Falta? Sí, falta. Pero con todas las dificultades pudimos reactivar las economías regionales", dijo el jefe de Gabinete, que enfatizó que "el gran desafío es el diálogo, y me resisto a pensar en un futuro no bueno para la Argentina, soy profundamente optimista en el país con el potencial que tiene".



Manzur también dijo: "Estamos para trabajar juntos y coordinar con empresarios, trabajadores, el mundo académico y el Gobierno, y en conjunto poder avanzar. Es el gran desafío que tenemos, y lo vamos a hacer de una manera federal".