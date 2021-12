Procesaron al ex presidente Mauricio Macri por espionaje ilegal

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, dictó el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri al considerarlo "autor" de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.



Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".



Como parte de este fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, adonde viajó recientemente.



Además, sufrirá un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal".