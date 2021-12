UPCN propondrá al gobernador “que elija el camino de la carrera administrativa”

Sobre la representación en paritarias

“No hay salario sin carrera administrativa”, sentenció el secretario general de UPCN, José Allende, durante un acto institucional del sindicato que se desarrolló este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.“Vamos a apostar a que el gobernador escuche nuestra propuesta y que elija el camino de la carrera administrativa, porque no hay salario sin carrera administrativa, no hay sueldo digno si la administración es un botín de guerra para que cada político llega meta a los acomodados de turno y no respete a nuestros trabajadores”, comunicó el dirigente sindical al clamar: “Basta de ascensos de acuerdo a la amistad con el ministro de turno”. “El ascenso debe estar garantizado de acuerdo a nuestra capacitación y la posibilidad de cambiar de tramo”, apuntó al comparar que “los que llegaban a las recategorizaciones eran los que estaban cerca del poder, lo que también perjudicaba a la Caja porque pasaba a pagarle una jubilación porque la que nunca había aportado”. “A ese sistema hay que cambiarlo y la única forma es la carrera administrativa”, insistió.“El cargo de jefe, salvo algunas direcciones políticas, tiene que ser por concurso interno para los que se capaciten y lleguen, y para que los gobernantes entiendan que tendrán una estructura capaz que le servirá de herramienta para aplicar las políticas que ejecutarán los que conocen la Administración Pública”, agregó Allende.Durante su alocución, Allende se mostró “más que contento con los logros alcanzados”, pero alertó que “falta muchísimo”. Y ese sentido, apuntó: “En las paritarias falta que se representen a los trabajadores como corresponde, porque según la ley, el gremio mayoritario debe tener tres paritarios y el minoritario, dos; y hay un artículo transitorio que dice que, hasta que se establezca cual es el gremio mayoritario, deben ser tres y tres”. “Con esto, el gobierno debilita al empleado público porque no tiene un interlocutor válido porque los tres somos lo mismo o los dos no valemos nada”, reprochó.En esa línea, el dirigente explicó: “Si tenemos un gremio mayoritario con el que se puede discutir en serio paritarias, las paritarias serán en serio y las responsabilidades, de quienes lo representen y del gobierno, no de nadie. Eso nos dará poder en la mesa de negociación, porque mientras no tengamos eso, el gobierno sigue como el dicho `divide y reinarás´”.“No lo vamos a permitir más”, pronunció Allende y anticipó: “No nos sentamos más en paritarias si no compulsan los padrones y el gremio mayoritario que represente a los trabajadores como corresponde”.Punto aparte, se refirió a “la grieta, la división, el desencuentro”. En ese sentido, instó a la dirigencia política a buscar puntos en común “porque la sociedad está asqueada de la pelea de dirigentes que lo único que hace es beneficiarlos y perjudicar al conjunto”.“Es momento de que los dirigentes empecemos a ponernos de acuerdo para luchar juntos; y si no nos ponemos de acuerdo, cada uno por su lado, pero sin pelearnos, porque en una oficina, el de un gremio o de otro, es compañero y luchamos para esos trabajadores”, argumentó.En el acto, Allende anunció una inversión, para la compra de una nueva propiedad y su remodelación, por 60 millones de pesos “para que aquellos compañeros que quieran capacitarse en la Administración Pública, lo puedan hacer sin ningún tipo de costo y que sea su gremio el que le brinde esas posibilidades”.En otro tramo de su discurso dijo que la unidad de la CGT se pudo concretar para pararse ante la derecha, que quiere “venir por nuestras conquistas, como la eliminación de la indemnización”. “Pero ojo, la derecha no es el radicalismo. Los partidos que son nacionales y populares, como el radicalismo y el peronismo, no lo van a impulsar, pero viene una marea de derecha”, enfatizó.“De la crisis se sale con más política. Este sindicato respeta todas las ideologías, pero hoy hacemos un llamado a la dirigencia política: se tiene que terminar esto de que nos pongan los nombres de los candidatos desde Buenos Aires. Gente que no conoce nadie ni se sabe qué participación ha tenido en el partido. Mientras sigamos así, el futuro es cada vez es más incierto”, alertó Allende. “Por eso tenemos que bregar para que no le tengan miedo a las internas. En el gremio tiene un proceso electoral el año que viene y cualquiera puede presentarse. Nadie está acá atornillado”, manifestó.A diferencia de lo que pasa en UPCN, “en el PJ no hemos tenido congresos, ni elecciones, ni internas, ni participación. El partido se fue convirtiendo en lo que criticábamos del radicalismo, donde son poquitos y no hay renovación”. “El partido se tiene que abrir. El resultado de las últimas elecciones en Entre Ríos no fue casualidad; el PJ perdió por una cifra histórica y no lo vamos a revertir si no hacemos nada”, advirtió. “No podemos seguir hablando de la herencia. La gente está podrida de que hablen de la herencia. Parecemos chicos ricos hablando de gerencia y de herencia. De un lado y del otro”, expresó.“Hay que pensar en el futuro de la provincia convocando a todos. Creo que pensar en el futuro de Entre Ríos sin hablar con Frigerio es una locura, que sacó casi el 60% de los votos. Tenemos que sentarnos con todos para alcanzar acuerdos básicos: qué salud queremos, que educación queremos, que política fiscal queremos, que infraestructura necesita la provincia. Basta de hacer viaductos de acá a Concordia para que vayan y vengan los funcionarios”.Por último, Allende aseveró: “La única solución es volver a Perón y a Evita. Con concertación, justicia social, igualdad y un país pujante con todos incluidos: gobierno y oposición”.