Lucía Varisco fue recibida por autoridades de la UCR de Santa Elena

La diputada provincial, Lucía Varisco (UCR), analizó con autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical de Santa Elena los tiempos venideros, la situación actual y las definiciones de política partidaria a futuro, y luego fue interesada sobre las consecuencias acarreadas para la ciudad por el cierre del Frigorífico local, que motivo serios desajustes sociales entre otras desagradables consecuencias.Paso seguido, junto a los dirigentes radicales y a representantes de otras organizaciones sociales de la ciudad, participó de una reunión con el intendente, Domingo Daniel Rossi, con quienes dialogó respecto a dichos planteos y la necesidad de generar una reparación histórica que dé posibilidades concretas de desarrollo laboral."Agradezco la invitación de las autoridades del Comité de Santa Elena con quienes coincidimos en cuanto al rol futuro del partido con un fuerte posicionamiento de cara a los próximos tiempos políticos y a la necesidad de volver a acercar la doctrina primigenia de la Unión Cívica Radical, a los estamentos populares de la comunidad", comentó Varisco.En ese sentido afirmó que ese concepto, "es el que motorizó nuestra reciente candidatura y sabemos con certeza que es coincidente con el pensamiento de muchos correligionarios decididos a promover una propuesta distinta con vistas a los tiempos que se avecinan, más emparentada con la historia y la doctrina de la Unión Cívica Radical", enfatizó.Al referirse al encuentro que mantuvo con el jefe comunal junto a las autoridades del radicalismo y de otras entidades santaelenenses, Varisco manifestó que se planteó "la alternativa necesaria y creo que viable de que Santa Elena reciba una reparación histórica ante las consecuencias de lo que fue el cierre del frigorífico Santa Elena que había sido reabierto en la primera gestión de gobierno radical de Sergio Montiel y que luego fue privatizado en épocas del menemismo", reseñó."De esa manera se podría avanzar en la instalación de un gran parque industrial que genere fuentes de trabajo para los pobladores de la zona y también para dar chances de distintas carreras que en particular signifiquen un aporte para la gran cantidad de jóvenes que se encuentran sin trabajo y que no deban emigrar en busca de mejores posibilidades económicas, laborables y sociales", enfatizó.Para concluir: "Creo que el desarrollo de un polo industrial a partir de lograr esa reparación histórica, es una idea absolutamente razonable. Es un resarcimiento que pueda de alguna manera generar una suerte de indemnización no solo económica, sino que de ética ante lo que fue el cierre de esta empresa, un acto que generó una situación desoladora ya que fue puntal en la industria frigorífica de la provincia y del país".Finalmente Lucía Varisco se entrevistó con el profesor y escritor local, Oscar Aníbal Fleitas, destacado historiador santaelenense quién, además de dar clases en la zona, es autor de obras bibliográficas sobre la ciudad y especialmente autor de un libro de valioso testimonio que contiene la historia del frigorífico precisamente, y que le fuera obsequiado a la diputada provincial.