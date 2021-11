Bordet gestionó la transferencia de inmuebles públicos a municipios

Dichos espacios serán destinados para la construcción de viviendas, espacios públicos y planta de efluentes.



El encuentro fue este martes en la sede de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en Buenos Aires, donde Bordet mantuvo una audiencia con Cosentino Moreto. También estuvo el intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval.



Al respecto, el gobernador precisó que en el encuentro "se actualizó una agenda que la provincia tiene en común con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para lograr la transferencia de distintos inmuebles que son propiedad del Estado Nacional a municipios entrerrianos que lo han solicitado para cuestiones que tiene que ver viviendas, espacios públicos para ser utilizados, plazas saludables y en otros casos, como el de Concepción del Uruguay que es muy importante, para una planta de efluentes que se licitará con un crédito BID".



"Ha sido una reunión muy buena porque nos permitió avanzar mucho en estos trámites que son de interés general para la provincia, pero en particular para los municipios solicitantes", detalló poco antes de informar que responde a "un pedido en particular" el hecho que esté acompañado por el intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval.



En ese sentido, precisó que “se refiere a una solicitud de un predio del ferrocarril que se divide en dos partes. Una para construir viviendas porque Pronunciamiento carece de lotes para construir viviendas de interés social, y otro predio para realizar una plaza saludable aeróbica y tener un espacio público para que los vecinos puedan disfrutar", concluyó.



Por su parte, el intendente Sandoval informó que "la audiencia fue solicitada al gobernador y rápidamente actuó en consecuencia, por lo cual a menos de una semana ya se hizo la reunión y se entregó la carpeta del proyecto para obtener los terrenos del ferrocarril donde se prevé hacer viviendas, y por otro lado, una plazoleta, un parquizado y un pista de salud para que los vecinos dispongan de un espacio de recreación y de disfrute del tiempo libre en un lindo lugar".



Informó luego que "el trámite ya está en marcha" y agradeció al gobernador por el acompañamiento y al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Miguel Cosentino Moreto, por el recibimiento.



Por último, reiteró que Pronunciamiento no dispone de terrenos para la construcción de viviendas, e indicó que el gobierno provincial "dará una gran ayuda para que Pronunciamiento tenga viviendas", concluyó.