“Incorporación de medicamentos de alto costo está desnaturalizando el sistema”

El presidente del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete,

en diálogo con el programa, aseveró: “Ocurren muchas situaciones y uno se siente como que está gritando en el desierto, porque no se comprende la realidad que estamos atravesando, donde decimos que se está complicando el sistema de salud, y esto no significa decir que la obra social esté complicada financieramente.Y respecto a esas “decisiones” de las que se refiere, Cañete dijo que tienen que ver con “derogar el artículo cuarto del decreto 150 /92, que lo que hace es permitir el ingreso a la Argentina de cualquier medicamento que esté aprobado en cualquier lugar del mundo, pero que en Argentina no necesariamente necesita la autorización de la Anmat para comercializarse. La Anmat lo único que puede hacer es aceptarlo porque está habilitado por algún organismo internacional y eso trae como consecuencia situaciones bastante irregulares en cuánto a la posibilidad de brindar el servicio como realmente se debe”.A lo que agregó: “”.“Tenemos ingresos del tercer mundo y estamos cubriendo medicina del primer mundo y esto, a mediano o largo plazo, va a complicar el sistema. Hasta ahora venimos cumpliendo con esa proporcionalidad que indica la ley, pero hoy abonamos, por ejemplo, y es natural que lo hagamos, un medicamento de cinco, seis millones de pesos, diez millones”, opinó.De la misma manera, ejemplificó:Tengo que decidir, como hoy, un estimulador vagal que sale 5.300.000 pesos, con un medicamento de 10 millones de pesos que también tuvimos que pagar hoy para un chiquito de siete años”, puso relevancia.”, indicó en el mismo sentido el presidente del Iosper.Y muchas veces nos encontramos con el enfrentamiento con el afiliado, por la prescripción de algo que no se analiza desde el costo beneficio, si realmente le va a ser efectivo para la enfermedad al afiliado”., resaltó: “No hay ningún tipo de inconvenientes. Solamente, en estos últimos días hemos tenido una situación no deseada por el Iosper, con los anatomopatólogos: el 31 de agosto presentan una nota solicitando incremento arancelario, le contesto al Presidente de la Federación Médica porque el servicio estaba tercerizado a través de la Federación Médica. Le indiqué al doctor Rodolfo Nery que le otorgábamos un incremento arancelario del 15 % a partir del 1º de octubre. El 17 de septiembre dice que aceptan la propuesta y dicen que solicitan el 10 % retroactivo a agosto, sino cortan el servicio a partir del 1ºº de octubre. Ante esa eventualidad y analizado un antecedente del 2014, 2015, de los anatomopatólogos, y que trajo mucho desorden dentro de la obra social, lo que hice fue instruir a los dos gerentes a salir a buscar nuevos prestadores. La Asociación Argentina de Anatomopatólogos presionó a Rosario, Buenos Aires, Córdoba, santa fe, a que no nos aceptaran, hasta que encontramos una empresa y firmamos convenio con ellos, a partir del 1º de octubre.”.En cuanto a la especialidad de odontología, Cañete expresó que el “Colegio de Odontólogos sacó una disposición con la que los intima a los profesionales a que cobren un arancel que han dispuesto, y si no lo aceptan, dice el Colegio, que los van a sancionar, y dentro de esas sanciones estaría la exclusión de la matrícula”.En cuanto al tema delEn relación al temaSeguramente desde el 1º de enero tendremos en convenio con el Hospital Italiano de Rosario, en tanto que con los acompañantes terapéuticos están muy avanzadas las gestiones y es muy probable que firmemos convenio. Hay profesionales que quieren trabajar con la obra social”, afirmó Cañete.