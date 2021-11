Frigerio: “Presupuesto Provincial no fue acompañado porque no fue consensuado"

Reunión con el gobernador de Entre Ríos y acuerdo con el FMI

Presupuesto Provincial

Alianzas políticas y candidatura para 2023

El diputado nacional electo, Rogelio Frigerio, estuvo en el programa, de, donde habló sobre las expectativas que tiene cuando ocupe su banca en el Congreso.. La situación es desesperante, hablamos con comerciantes que no saben qué precios ponerles a los productos porque aumentan con la inflación. Estuvimos con un autopartista que no puede exportar y por lo tanto vender. Me llamó la atención un local donde el trabajador arregla televisores y electrodomésticos. Había muchos elementos para reparar, la gente los lleva, pero después no los puede retirar porque no tienen con qué pagar ese arreglo”, dijo.Expresó que “. Este martes también vamos a ir a Concordia a agradecer el acompañamiento., de que no estamos condenados a vivir siempre de esta manera ni que nos gobiernen siempre los mismos”.“Tengo una responsabilidad de representar a los entrerrianos en el Congreso, de evitar que el kirchnerismo vaya por todo, por la Justicia, por el Procurador, evitar que sigan aumentando los impuestos. Hicimos un compromiso público de que nunca levantaremos la mano para aprobar una ley que signifique un aumento de la presión impositiva en el país.”, agregó respecto a lo que será su trabajo en Diputados.Indicó que otra de las preocupaciones de los entrerrianos “es la corrupción. La gente está cansada de que algunos vivos se lleven el trabajo de los emprendedores, los comerciantes, las pymes. Hay un hastío de que la política siga sosteniendo privilegios cuando los laburantes están cada vez peor”.El Presupuesto Nacional del 2022 incluirá obras para Entre Ríos. Al respecto, Frigerio confirmó que “. Espero que sea así, el sentido común lo indica. El interés de la gente tiene que estar antes que el interés partidario. Ojalá que podamos consensuar con todos los diputados, independientemente del color partidario”.Consultado sobre la posibilidad de que haya un acuerdo con el FMI y cómo votaría en ese caso, indicó: “no sé cuál es el plan que le presentó el gobierno al Fondo Monetario para acordar una postergación de los pagos. Hay que renegociar el acuerdo, pero hay que ver qué dice el acuerdo y cómo juega el oficialismo en general”.“El gobierno es uno solo, se tiene que poner de acuerdo en qué plan le van a presentar a la sociedad.”.Sobre el Proyecto de Presupuesto Provincial, el cual no acompañó la oposición, dijo que “no acompañaron, pero tampoco se opusieron. Hablé con los diputados y senadores. Más allá de queEl problema fue queNecesitamos un Presupuesto base cero, hay que arrancar de cero y revisar gasto por gasto”.“Valoro queImplica mucho tiempo, predisposición a la negociación y demás. No hubo posibilidad de participar en el proyecto. Nadie se opuso al proyecto del oficialismo, porque la oposición no le votó en contra”, agregó.“El radicalismo es el partido más centenario que tenemos, tiene presencia en todos los Departamentos de la provincia. Es la columna vertebral de nuestro espacio, que hoy es más amplio porque tenemos más de una docena de partidos políticos conviviendo dentro de Juntos por Entre Ríos. Hay dirigentes del peronismo que también se suman”.Señaló que “a la gente no le importan los cargos en el Congreso, la rosca política no tiene nada que ver con la preocupación de la gente. Ellos quieren vivir mejor, que nos pongamos de acuerdo en cosas que les mejoren la vida.”.Consultado sobre si tiene como proyecto presentarse en 2023 como candidato a gobernador de Entre Ríos informó: “sostengo un proyecto de transformación de Entre Ríos, una provincia que tiene una oportunidad única, un potencial inalterado, a pesar de las malas decisiones de los políticos. Para eso hay que trabajar, tener un plan, equipo, trabajo hace rato en eso.. Hay una esperanza de que no todo está perdido y de que se puede cambiar la realidad”."No conozco a nadie que camine la provincia como yo. He estado en cada pueblo, nos faltan unos pocos que prometemos ir. Hubo muchas chicanas en campaña y la gente está harta de que los políticos se la pasen hablando de otros políticos, se pasen facturas. Quieren ver propuestas, profesionalismo, proyectos concretos. Fuimos la única lista que presentó no menos de una docena de proyectos concretos para presentar en el Congreso. Si hay buenos proyectos hay que apoyarlos, eso esperan los vecinos de la política".