En el buque procedente de África "se cumplieron todos los protocolos sanitarios"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó este lunes que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y consignó que, por el contrario, "el buque dio aviso de un caso positivo", se diagramó un operativo en el que "se realizaron más de 300 PCR en 24 horas" con resultados negativos, incluso el del pasajero consignado, que "continúa aislado junto a sus contactos estrechos".



"La información difundida sobre el crucero 'Hamburg' es falsa", publicó en la red social Twitter. Allí, lamentó que desde el portal de noticias en que se difundió la información nadie hubiese consultado al Ministerio de Salud para evitar la difusión de "información incorrecta".



"Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y de esta forma aportar calma en esta situación tan particular", aseveró Vizzotti.



Cronología de los hechos



La cartera sanitaria detalló que el 17 de noviembre el libro médico del buque Hamburg reportó un pasajero con síntomas compatibles con la Covid-19 que fue inmediatamente aislado pese a que dio negativo su test de antígeno, que se repitió el 19 con el mismo resultado.



El pasajero había abordado la embarcación en Tenerife, España, el 11 de noviembre.



El 22 se le realizó una prueba PCR con resultado positivo y se identificaron sus contactos estrechos "para que también hicieran el correspondiente aislamiento".



Asimismo, la Agencia Naviera dio aviso de la existencia del caso el 23 a la Dirección de Sanidad de Fronteras.



El pasado viernes, indicaron, se les tomó temperatura a todas las personas a bordo del buque con valores normales y se les realizó el test de antígenos que arrojaron en su totalidad resultados negativos, excepto el pasajero afectado previamente que dio positivo.



"La información difundida sobre el crucero 'Hamburg' es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos".

Carla Vizzotti



Además, se revisaron los documentos de vacunación de los pasajeros, se entrevistó a la persona contagiada y a sus contactos estrechos.



En esa oportunidad, el Ministerio tomó conocimiento de que la persona contagiada y sus contactos estrechos estuvieron realizando excursiones en Cabo Verde durante dos horas, "en modalidad de burbuja, al aire libre, con barbijo y sin interactuar con ningún residente".



El sábado por la mañana se dispuso un testeo PCR para todos los tripulantes y pasajeros, señalaron.



Finalmente, ayer se conocieron los resultados negativos de todos los pasajeros que estaban a bordo, incluyendo a la persona afectada a la cual se mantuvo aislada junto a sus contactos estrechos.



Este lunes en declaraciones a la señal de cable C5N, la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies, había confirmado la presencia de un caso positivo de coronavirus en el crucero procedente de Cabo Verde, buque que -según indicó- las autoridades sanitarias nacionales venían "siguiendo desde altamar" porque tenían "el reporte de ese caso" y se "venía siendo monitoreado".



La funcionaria desmintió versiones periodísticas que indicaban que el barco ingresó el viernes al puerto metropolitano por error.



"No hubo ninguna confusión; no entramos en discusión; esa versión no es correcta", dijo Madies, y agregó que el crucero "anticipó su llegada a Buenos Aires, que estaba prevista para el día siguiente".



"Veníamos siguiendo a este buque desde altamar porque teníamos el reporte de un caso positivo, venía siendo monitoreado. El día viernes a la noche se hizo una evaluación de la documentación completa, de los pasajeros y tripulantes sobre su vacunación, y se hizo toma de temperatura de todos los que estaban abordo, más de 300 personas", enumeró las medidas que se tomaron.



Madies agregó que "se evaluó el resultado del test de antígenos de todos, a excepción del señor que teníamos aislado, que era caso positivo".



La funcionaria de Sanidad recalcó que el buque llegó "con un caso positivo que nosotros teníamos registrado, teníamos conocimiento y estábamos monitoreando".



"El resultado de los antígenos hechos a la llegada del buque y el PCR hecho al día sábado a la llegada del buque ha dado negativo para todos, incluso para el caso positivo", informó Madies.



La funcionaria destacó que la empresa "actuó en forma muy responsable, cuando se enteró lo comunicó con tiempo al próximo puerto, que era el nuestro".



Con los resultados de los controles, agregó, "se llevó a la conclusión que no existía una situación de riesgo que ameritara impedir el descenso", mientras el caso positivo y sus contactos estrechos continúan aislados.