Instituciones educativas recibirán fondos para reacondicionar instalaciones

El Ministerio de Educación de la Nación transfirió 90.4 millones de pesos a 605 instituciones educativas de Entre Ríos destinados a reacondicionar los espacios mediante reparaciones menores, mantenimiento, compra de mobiliario y equipamiento.



El propósito es contribuir a favorecer las condiciones físico-ambientales básicas para el desarrollo de las actividades didácticas y pedagógicas y asegurar un mecanismo de ejecución acorde a las necesidades existentes en el marco del regreso a la presencialidad y la revinculación de las y los estudiantes que hayan visto interrumpida su trayectoria educativa.



En este marco, el titular del organismo educativo provincial, Martín Müller destacó “este nuevo aporte que reciben las escuelas en la provincia por parte del Ministerio de Educación de la Nación viene a reforzar el esfuerzo que venimos haciendo tanto nación como provincia para que nuestras instituciones educativas estén en óptimas condiciones en función de garantizar la seguridad sanitaria frente a la pandemia pero también, porque creemos que escuelas en mejores condiciones significa tener una mayor calidad educativa y garantizar el derecho de nuestros niños, niñas y jóvenes”.



“Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas se realizaron reuniones permanentes para asesorar a las direcciones departamentales, supervisiones y equipos directivos de las escuelas participantes de esta etapa del Fondo Reparaciones Escolares”, explicó el funcionario.



Los fondos se acreditaron en la cuenta corriente de cada escuela mediante el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SITRARED) y podrán utilizarse a través de la tarjeta Ticket Nación Escuelas asociada.



Podrán aplicarse -total o parcialmente- para la ejecución de pequeñas reparaciones, sustitución, reposición y adquisición de algún componente de la infraestructura edilicia y de sus instalaciones, incluyendo la compra de artefactos y materiales, así como la de mobiliario y equipamiento escolar, considerando en los casos que sean pertinentes, la contratación de mano de obra según la normativa vigente.



Adquisición, reparación o sustitución de los siguientes rubros:



-Cubiertas



-Revoque, pintura y revestimientos



-Carpintería y cerrajería



-Vidriería (incluye vidrios, mosquiteros y/o policarbonato)



-Pisos y/o contrapisos



-Instalaciones y aparatos eléctricos (sólo para intervenciones menores sobre

instalaciones existentes)



-Sanitarios (sólo artefactos, cañerías y griferías. No comprende extensión o nuevos

tendidos)



-Desagües, canaletas, cañerías y sus distintos elementos



-Cocinas, heladeras, frízeres, microondas, termotanques, calefones, calderas,

ventiladores, aires acondicionados, estufas y/o generadores eléctricos



-Cercos y rejas



-Matafuegos y recarga



-Señalética



-Alarmas



-Pozos, bombas y tanques (sólo tareas de reparación y limpieza. No se pueden realizar

nuevas perforaciones)



-Mobiliario y equipamiento escolar



-Mantenimiento de parques y jardines dentro del establecimiento cuando su estado

afecte la seguridad de la comunidad escolar: desmalezamiento, poda de árboles y

cercos verdes, etc.