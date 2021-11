Los diputados nacionales electos recibieron sus diplomas de proclamación

Los diputados nacionales electos, Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Pedro Galimberti, de Juntos por Entre Ríos, y Carolina Gaillard del Frente de Todos, recibieron los Diplomas y Testimonios durante un acto que se realizó este lunes en la Sala de Audiencias "Juan Bautista Alberdi" de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, registróEl legislador electo Enrique Cresto no participó de la ceremonia.Frigerio antese mostró “honrado de haber sido elegido por el pueblo entrerriano para representarlos en el Congreso”. Y en ese sentido, comentó: “Espero estar a la altura de las circunstancias, de las expectativas que se están generando en la provincia sobre un futuro mejor y espero no defraudar. Vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura de las expectativas del pueblo entrerriano”.Antola, por su parte, se mostró “contenta, emocionada y con toda la responsabilidad sobre el cuerpo de llevar la mejor tarea para que los ciudadanos de la provincia y el país puedan vivir mejor, y no como ahora con la peor crisis de la historia que se ha vivido”.Galimberti, en tanto, ponderó: “Este es un día importante en lo personal y para nuestro espacio político por la satisfacción de que lo que comienza es un período de trabajo, de responsabilidad y compromiso con los entrerrianos”.Mientras que Gaillard, quien renueva su mandato en la banca, valoró: “Siempre es un honor y siempre es diferente, porque ahora me toca ser mamá, así que seguramente voy a legislar con una mirada más amplia o distinta porque cada diputación es diferente y uno encara distintos temas”.“En esta etapa, mas allá de la reactivación económica, es fundamental la recuperación emocional de una sociedad golpeada por la pandemia y en eso voy a trabajar fuertemente para que las áreas de salud mental sean fortalecidas en el sistema público de manera que la ciudadanía pueda tener una atención integral”, anticipó la legisladora.“Uno tiene la posibilidad de venir personalmente o retirarlo y él, por sus obligaciones y responsabilidades dado que sigue ejerciendo en el ENOHSA hasta que asuma como diputado, no podía asistir a la ceremonia”, argumentó Gaillard.